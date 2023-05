Guerra na Ucrânia é pano de fundo do Eurovision 2023, mas Zelensky é impedido de discursar no evento

Liverpool, na Inglaterra, sedia neste sábado (13) a final do Eurovision, o maior concurso musical do mundo. No total, 26 finalistas se apresentarão nesta edição, que é marcada pela guerra na Ucrânia, pelo segundo ano consecutivo. No entanto, organizadores não permitiram que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, discursasse no evento.

Publicidade Leia mais

Essa 67a edição do Eurovision contará com a presença de 11 artistas ucranianos, entre eles, a Kalush Orchestra, que venceu o concurso no ano passado com a canção "Stefania". A Ucrânia volta a contar com um candidato de peso neste ano, a dupla Tvorchi, formada por Andrii Hutsuliak e Jimoh Augustus Kehinde, ucraniano com origens nigerianas. Eles interpretarão "Heart of Steel", música inspirada na resistência dos combatentes na usina de Azovstal.

A tradição manda que o vencedor de cada edição acolha o evento no ano seguinte. No entanto, como a Ucrânia não poderia sediar o Eurovision 2023 devido à guerra, Liverpool, a cidade dos Beatles, foi escolhida.

Mas a festa "é mais deles do que nossa", diz a inglesa Jenny Birchett, de 70 anos. "Apoiamos a Ucrânia. Nossos corações sangram pelos ucranianos", diz ela na entrada do evento, vestida de azul e amarelo.

A ministra britânica da Cultura, Lucy Fraze, confirma a constatação. "Os olhos do mundo estarão voltados para Liverpool neste fim de semana, mas nossos corações estarão com a população da Ucrânia, que luta por sua soberania e sobrevivência", diz.

Politização do evento

Prova da dificuldade de impor a neutralidade política do Eurovision, os organizadores suscitaram uma enorme polêmica recusando o pedido do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de transmitir uma mensagem na noite da final. Em comunicado, a União das Transmissões Europeias (EBU, sigla em inglês) indicou que a natureza do evento "proíbe declarações políticas durante o concurso".

No entanto, a homenagem do Eurovision 2023 à Ucrânia, com a presença de onze artistas ucranianos, bem como a proibição da Rússia de participar, pelo segundo ano consecutivo, contradizem o posicionamento dos organizadores. Videoclipes mostrando diferentes cidades ucranianas serão exibidos durante a transmissão, na qual o azul e o amarelo, cores da bandeira da Ucrânia, devem ser dominantes no público.

Guerra é tema de várias canções

Não apenas a dupla ucraniana Tvorchi resolveu abordar da guerra no Eurovision 2023, mas diversos outros concorrentes tratam da questão em suas músicas. É o caso do cantor Remo Forrer, que representa a Suíça, levando uma mensagem de paz com "Watergun". Já os extravagantes membros do grupo croata Let 3 não poupam críticas ao presidente russo, Vladimir Putin, na canção "Mama SC!".

Embora a Ucrânia esteja entre os três favoritos a vencer nesta noite, a Suécia, representada pela cantora Loreen, é a preferida do público, com a música "Tattoo". A artista - que já levou o prêmio em 2012 - pode se tornar a segunda a ganhar o concurso duas vezes, após o irlandês Johnny Logan, vencedor em 1980, 1987 e 1992. Além disso, a Suécia tem uma tradição no Eurovision, pois a competição ajudou a revelar ao mundo o grupo ABBA, que venceu a edição de 1974 com a canção "Waterloo".

Neste ano, a França é representada pela artista La Zarra, originária da província do Québec, no Canadá. Ela apresentará o hit "Évidemment". O país não vence um Eurovisão desde 1977, quando a francesa Marie Myriam se sagrou vitoriosa com "L'oiseau et l'enfant" (o pássaro e a criança).

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro