Após visitar Itália e Alemanha, Zelensky se reúne com Macron em Paris

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky desembarcou em Paris, onde se encontrou com o presidente francês, Emmanuel Macron, após ter se reunido com outros líderes europeus em Roma e Berlim.

Por razões de segurança, cada etapa do giro de Zelensky no exterior é cercada de mistério. Os rumores sobre sua visita a Paris começaram a circular durante a tarde deste domingo e só foram confirmados no início da noite pela presidência francesa.

Esta é a segunda visita do chefe de Estado ucraniano a Paris desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022. Zelensky foi recebido em 8 de fevereiro pelo presidente Macron, juntamente com o chanceler alemão, Olaf Scholz.

Segundo o Palácio do Eliseu, “o apoio” da França e “a resposta às necessidades urgentes da Ucrânia”, tanto do ponto de vista militar como humanitário, estão na pauta de discussões entre Zelensky e Macron durante o jantar deste domingo.

Ainda de acordo com o Eliseu, Macron deve “reafirmar o apoio inabalável da França e da Europa para restaurar a Ucrânia em seus direitos legítimos e defender seus interesses fundamentais".

Paris é a terceira etapa desse novo giro europeu do presidente ucraniano. Antes da França ele passou pela Alemanha, pela primeira vez desde o início da invasão russa. A visita a Berlim é vista como um momento de reaquecimento das relações com Kiev, após um momento de hesitações das autoridades alemãs em fornecer armas ao governo ucraniano.

Zelensky esteve antes em Roma, onde se encontrou com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e com o papa Francisco, no Vaticano, a quem agradeceu por sua "atenção" à "tragédia de milhões de ucranianos".

Esta viagem ocorre em meio aos preparativos de uma contraofensiva do Exército ucraniano, enquanto Ucrânia e Rússia reivindicam avanços no "front" ao redor de Bakhmut (leste). Neste domingo, Kiev anunciou que recuperou "mais de dez posições" russas nos subúrbios desta cidade, epicentro dos combates há vários meses e onde se registra, nos últimos dias, um avanço ucraniano sobre os flancos das defesas russas.

