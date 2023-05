Zelensky se diz "otimista" sobre entrega de aviões de combate pelo Reino Unido

Depois de passar por Roma, Berlim e Paris, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, chegou nesta segunda-feira (15) ao Reino Unido, onde ele se encontrou com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak. Ele prometeu fornecer à Ucrânia centenas de mísseis antiaéreos e drones de ataque de longo alcance para o país, contra a invasão russa. O armamento deve ser entregue nos próximos meses.

Zelensky desembarcou na Inglaterra no início da manhã, depois de visitar a Alemanha e a França durante o fim de semana e receber novas promessas de ajuda militar. O país deve lançar em breve uma contraofensiva para reconquistar as áreas invadidas.

O presidente ucraniano disse estar "otimista" em relação a decisões "muito importantes e rápidas" sobre a entrega de aviões de combate pelos europeus, aue ele solicita há meses.

"Queremos criar uma coalizão para os aviões e estou otimista em relação a esse assunto. Conversamos a respeito e isso deve se efetivar rapidamente", declarou o premiê ucraniano à imprensa.

O Reino Unido se tornou na semana passada o primeiro país ocidental a oferecer à Ucrânia mísseis de cruzeiro de longo alcance, os foguetes Storm Shadow. O premiê ucraniano se encontrou com o britânico em sua residência em Ellesborough, a cerca de 90 km da capital.

"Trata-se de um momento crucial na resistência da Ucrânia diante dessa guerra terrível", comentou Rishi Sunak em um comunicado. "Os ucranianos precisam do apoio constante da comunidade internacional para se defender contra os ataques frequentes que agora fazem parte do cotidiano da população há mais de um ano."

Zelensky se encontrou neste fim de semana com o presidente francês, Emmanuel Macron, com o chanceler Olaf Scholz, em Berlim, e com a presidente do Conselho Europeu, Giorgia Meloni, em Roma.

A França treinará e equipará batalhões ucranianos com dezenas de veículos blindados e tanques leves, anunciaram ambos os países após um jantar entre os presidentes Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky no Palácio do Eliseu.

"Nas próximas semanas, a França treinará e equipará vários batalhões com dezenas de veículos blindados e tanques leves, incluindo os AMX-10RC", disseram em comunicado conjunto. Acrescentaram, ainda, que Paris está concentrando seus "esforços em apoiar as capacidades de defesa aérea da Ucrânia".

A Rússia, que invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, conquistou áreas inteiras no leste do país e concentra seus esforços há meses na retomada da cidade de Bakhmut, na região industrial em Donestsk.

Kremlin reage

As novas entregas de armas britânicas à Ucrânia, anunciadas por Londres antes do encontro entre o premiê Rishi Sunak e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky vão causar "ainda mais destruição", reagiu o Kremlin. "A Grã-Bretanha quer liderar os países que continuam dando armamento para a Ucrânia", disse o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov. Ele estimou que as entregas "não teriam impacto no desenrolar do conflito", mas provocarão ainda mais destruição.

