Ucrânia: Kiev sofre ataques "sem precedentes" durante visita de enviado chinês

Novos ataques aéreos atingiram Kiev e diversas regiões da Ucrânia na madrugada desta quinta-feira (18), quando um enviado chinês se encontra na capital para tentar obter uma "solução política" para o conflito.

"Uma série de ataques aéreos a Kiev, sem precedentes em sua potência, intensidade e variedade, continua. Este é o nono ataque aéreo consecutivo à capital desde o início de maio", indicou a administração civil e militar da capital em um comunicado de imprensa.

De acordo com a administração, mísseis de cruzeiro foram lançados por bombardeiros estratégicos russos da região do Mar Cáspio, e drones de reconhecimento sobrevoaram a capital. "Todos os alvos inimigos no espaço aéreo de Kiev foram detectados e destruídos", afirmou.

Um incêndio ocorreu em uma empresa após a queda de destroços, mas não houve feridos, acrescentou o prefeito da capital, Vitali Klitschko, no Telegram.

Por outro lado, uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas no porto de Odessa, no Mar Negro, durante um ataque a uma zona industrial, informou a administração militar regional.Os militares também relataram ataques com "mísseis de cruzeiro" na região de Vinnytsia, no centro do país, e a mídia local relatou explosões em Khmelnytskyi, a cerca de 100 km a oeste.

A Ucrânia afirmou nesta quinta-feira ter derrubado quase todos os mísseis russos que visaram Kiev e outras regiões durante a noite. Durante este último "ataque noturno", as forças ucranianas conseguiram destruir "33 alvos aéreos - 29 mísseis e 4 drones", relatou o comandante da Força Aérea Mykola Oleshchuk, de um total de 30 mísseis disparados pela Rússia.

Visita de representante da China

Esses novos ataques ocorrem durante uma visita a Kiev de um alto funcionário chinês, Li Hui, representante especial para assuntos euroasiáticos e ex-embaixador em Moscou, que deve, de acordo com Pequim, discutir uma "solução política" para o conflito.

Li se reuniu na quarta-feira (17) com o chefe da diplomacia ucraniana, Dmytro Kouleba, que "explicou em detalhes ao representante especial chinês os princípios de restauração de uma paz duradoura e justa, baseada no respeito à soberania e integridade territorial da Ucrânia", revelou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia.

“Ele enfatizou que a Ucrânia não aceita nenhuma proposta que implique a perda de seus territórios ou o congelamento do conflito”, acrescentou.

Crimeia

Kiev teme ser pressionada, a longo prazo, a aceitar um compromisso com Moscou e exige a devolução de todos os territórios ocupados pela Rússia, incluindo a Crimeia anexada em 2014.

Uma reunião entre Li e o presidente Volodymyr Zelensky é "possível", antecipou um alto funcionário ucraniano na quarta-feira sob condição de anonimato. Essa troca seria a primeira entre Zelensky, que encoraja Pequim a pressionar o presidente Vladimir Putin, e um alto funcionário chinês.

A viagem de Li Hui também prevê visitas à Polônia, França, Alemanha e Rússia.

A China, parceira próxima de Moscou, nunca condenou publicamente a invasão russa. E durante uma visita a Moscou em março, o presidente Xi Jinping deu apoio simbólico a Putin.

Em fevereiro, Pequim ofereceu um plano de 12 pontos para acabar com a guerra, visto com ceticismo pelos ocidentais.

Armamentos

A visita de Li a Kiev ocorre logo após uma viagem europeia de Zelensky, quando ele recebeu a promessa de novas entregas de armas necessárias para lançar uma grande contraofensiva. Ele foi ouvido sobre diversos pontos – mísseis antiaéreos, drones de ataque, viaturas blindadas – e avançou para a entrega de aviões de combate ocidentais, que os europeus relutam em fornecer.

Os Estados Unidos também confirmaram na quarta-feira que um sistema Patriot foi danificado por um projétil não identificado, mas o equipamento permanece operacional. Na terça-feira (16), o exército russo afirmou ter destruído uma bateria Patriot com um "ataque de alta precisão" realizado "por um míssil hipersônico Kinjal".

Washington havia anunciado no final de 2022 a entrega a Kiev de sistemas Patriot, capazes de abater mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos de curto alcance e aeronaves em uma altitude significativamente superior à dos sistemas de defesa fornecidos até então.

O Conselho de Segurança da ONU deve se reunir nesta quinta-feira para discutir a situação na Ucrânia.

Grãos

Na quarta-feira, Moscou e Kiev estenderam seu acordo de grãos vital para a alimentação global, após a mediação da Turquia e da ONU.

Este acordo sobre a exportação via Mar Negro de cereais ucranianos, concluído em julho de 2022 em Istambul e que expirou na noite de quinta-feira, foi prorrogado "por dois meses", anunciou o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

O acordo permitiu exportar mais de 30 milhões de toneladas de cereais ucranianos nos últimos dez meses e aliviar a crise alimentar mundial causada pela guerra. Sua prolongação "é uma boa notícia para o mundo", declarou o secretário-geral da ONU, António Guterres.

(Com informações da AFP)

