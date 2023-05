Itália: enchentes causam prejuízos de bilhões de euros no início da temporada de turismo

Quatorze mortos, municípios devastados e agriculturas arrasadas: a região de Emilia-Romagna, conhecida como "o pomar da Itália", lamentava nesta quinta-feira danos consideráveis ​​causados ​​por inundações de rara intensidade, sinais da "tropicalização" do clima mediterrâneo, de acordo com as autoridades.

REUTERS - ANTONIO DENTI