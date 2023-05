Cerca de 700 pessoas são desalojadas na Espanha devido a incêndio que destruiu 8.500 hectares de floresta

Os bombeiros continuam trabalhando neste sábado (20) para apagar um incêndio na região de Estremadura, no oeste da Espanha, que já destruiu mais de 8.500 hectares de floresta. Cerca de 700 pessoas tiveram que ser retiradas de suas casas de maneira preventiva, nas cidades de Cadalso, Descargamaria, Robledillo e Ovejuela.

Publicidade Leia mais

De acordo com autoridades da região, a situação piorou “consideravelmente” nas últimas horas e as chamas alcançaram o município de Serra de Gata, no extremo noroeste da província.

Aproximadamente 800 agentes, bombeiros e soldados, lutam contra o fogo que começou na quarta-feira (17), em Pinofranqueado, no município de Las Hurdes, na província de Cáceres, quase na fronteira com Portugal, mas o vento forte e a fumaça dificultam os trabalhos de extinção.

As autoridades da região suspeitam que o incêndio foi provocado. Associações de defesa do meio ambiente acusam a má gestão, pelo governo, das florestas de coníferas pelo aumento dos incêndios.

A seca que atingiu a Espanha durante o inverno, no primeiro trimestre do ano, e continua durante a primavera, que começou em março, aumenta o risco de incêndios no país. Sem previsão de chuvas, as regiões do sul da Europa estão em alerta.

Vento é o pior inimigo

O governador da Extremadura, Guillermo Fernandez Vara, indicou que “o vento é o pior inimigo” e mantém ativo o incêndio, que continua com “alto nível de perigo”. Mas, de acordo com os bombeiros, as previsões de evolução do fogo nas próximas horas são mais favoráveis que nas últimas 36 horas.

A Comissão Europeia informou que acompanha de perto a evolução do incêndio em Cáceres, e que está colaborando com imagens de satélite da província para ajudar os esforços para apagar o fogo.

De acordo com a Secretaria de Agricultura de Estremadura, a região recebeu reforços de Portugal e do Serviço de Extinção de Incêndios da província vizinha de Andaluzia, no sul da Espanha.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro