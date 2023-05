Ministros alemães devem viajar ao Brasil em junho para contratar enfermeiros

Profissionais de saúde no corredor da Santa Casa de Belo Horizonte, em Minas Gerais, durante a pandemia de Covid-19, em 1° de junho de 2020. A Alemanha, que sofre com a falta de profissionais de saúde, quer contratar enfermeiros brasileiros.

De acordo com informações do jornal alemão Der Spiegel deste sábado (20), o ministro do Trabalho alemão, Hubertus Heil, e a ministra das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, planejam uma viagem para o Brasil em junho. O objetivo é contratar enfermeiros para trabalhar nos hospitais do país.

“Faltam enfermeiros na Alemanha e por isso o governo quer buscá-los no exterior”, diz o jornal.

“Uma estratégia de recrutamento seria implementada em conjunto com os países onde há mais jovens e pessoas formadas do que o mercado de trabalho local pode absorver”, disse Heil à publicação Neue OZ, citada pelo Der Spiegel. “Nosso objetivo não é tirar de nenhum país os trabalhadores de que ele precisa”, acrescentou.

De acordo com o ministro, a estratégia de recrutamento traz vantagens para todos os participantes. “Nós nos beneficiamos e os países de origem também, por exemplo, com possíveis treinamentos locais. As pessoas que vêm até nós se beneficiam, por meio de um trabalho bem remunerado e com a oportunidade de apoiar financeiramente seus familiares no Brasil”, disse. Segundo o ministro, o Brasil tem um grande potencial de mão de obra no setor da saúde.

Potencial de mão de obra

A Agência Ferderal de Empregos da Alemanha e o Conselho Federal de Enfermagem brasileiro (Cofen) assinaram um acordo de cooperação técnica em julho de 2022 possibilitando o recrutamento de profissionais da saúde.

De acordo com o site do Cofen, não é necessário falar alemão para participar do processo seletivo, já que o contratante cobre todos os custos com cursos de idioma, além de pagar uma bolsa de € 500 (R$ 2.700 ) durante a formação.

Na fase de adaptação, o profissional exerce a função de assistente de enfermagem e recebe € 2.600 (R$ 14.000) por mês. Após o reconhecimento do diploma na Alemanha, o salário inicial de um enfermeiro é de € 2.800 (R$ 15.100) .

Alguns hospitais também oferecem, em caso de contratação, passagens aéreas, assistência no processo de imigração, suporte para a busca de acomodação e possibilidade de levar a família para a Alemanha. O salário médio de um enfermeiro no país é € 3.00 euros (R$ 16.200).

De acordo com o Ministério da Saúde da Alemanha, o país conta atualmente com cerca de 1,9 milhões de enfermeiros, sendo 12% deles estrangeiros. Além do número crescente de aposentadorias entre estes profissionais, do aumento da expectativa de vida e do envelhecimento da população, poucos jovens procuram esta profissão.

Existem hoje aproximadamente 200 mil vagas abertas para enfermeiros e técnicos de saúde no país, enquanto a expectativa é que até 2030 esse número chegue a 500 mil.

