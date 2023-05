Partido de direita pode ganhar eleições na Grécia, mas terá dificuldades de formar maioria estável

O primeiro-ministro de direita, Kyriakos Mitsotakis, é o favorito nas eleições legislativas de domingo (21) na Grécia. Mas o resultado pode forçá-lo a uma nova votação por falta de maioria estável. Ele enfrenta o líder da aliança de partidos de esquerda Syriza, Alexis Tsipras, que quer assumir as rédeas do país, após um primeiro mandato de 2015 a 2019 marcado por um impasse com a União Europeia e pela renúncia durante as tempestuosas negociações para salvar a Grécia.

Publicidade Leia mais

As seções de votação abriram às 7h, hora local (2h em Brasília). As pesquisas de boca de urna serão publicadas quando as urnas fecharem às 19h00, horário local (14h em Brasília).

A campanha eleitoral, considerada lenta, terminou na noite de sexta-feira (19). Em seu último comício, aos pés da colina da Acrópole, Mitsotakis, de 55 anos, pediu aos eleitores um novo mandato de quatro anos para continuar construindo uma "nova Grécia".

Ao mesmo tempo, seu rival Tsipras previu o fim do “pesadelo” no domingo e acusou o governo de ter seguido uma política econômica que levou “a classe média a viver de vale-refeição”.

Há meses, as pesquisas dão ao líder conservador do Nova Democracia (ND) uma vantagem confortável, entre 5 e 7 pontos.

Sem maioria

Uma pesquisa divulgada na quinta-feira (18) mostra o ND na frente com 32,7% das intenções de voto, seguido pelo Syriza com 26%. Na terceira posição, o partido socialista Pasok-Kinal pode obter 8,3% dos votos.

Este resultado não permitiria à direita governar sozinha. Mas Mitsotakis descartou formar uma coalizão, em um país cuja cultura política não é baseada no compromisso.

“O nosso objetivo é ter a maioria absoluta”, insistiu o chefe de governo candidato à reeleição no domingo, em entrevista ao jornal To Vima, acreditando que esta é uma garantia de estabilidade.

"A verdadeira questão é se vamos avançar ou retroceder? Quem vai comandar o país diante de uma Turquia cujo futuro é incerto?", acrescentou.

Tsipras, de 48 anos, já fez convites velados ao líder do Pasok-Kinal, Nikos Androulakis, que faz exigências para uma aliança.

Se for impossível formar um governo, como muitos analistas preveem, uma nova votação terá que ser convocada no final de junho ou início de julho.

Como argumento de campanha, Mitsotakis brande seu histórico econômico: desemprego em queda, crescimento de quase 6% no ano passado, retorno dos investimentos e aumento do turismo. A economia voltou a se recuperar após anos de crise aguda e planos de resgate europeus.

Mas a queda do poder aquisitivo e as dificuldades para sobreviver continuam sendo as principais preocupações de uma população que fez dolorosos sacrifícios nos últimos dez anos. Muitos gregos têm que se contentar com salários baixos e perderam a confiança em serviços públicos, drasticamente reduzidos. Além disso, o país ainda sofre com uma dívida pública que representa mais de 170% do PIB.

No final de fevereiro, o desastre ferroviário que matou 57 pessoas despertou a ira que assola a Grécia desde a crise e provocou manifestações contra o governo conservador acusado de negligência em termos de segurança na rede ferroviária.

Escândalos e corrupção

Filho de um ex-primeiro-ministro, Mitsotakis também é acusado de um escândalo de escutas telefônicas ilegais contra políticos e jornalistas.

Em março, o Parlamento Europeu denunciou "sérias ameaças ao Estado de direito e aos direitos fundamentais" na Grécia, segundo a eurodeputada holandesa Sophie in't Veld.

A Grécia, último lugar da UE em termos de liberdade de imprensa no ranking anual dos Repórteres Sem Fronteiras, também é regularmente acusada de enviar migrantes de volta à Turquia. Na sexta-feira, o diário americano New York Times publicou um vídeo atestando tais práticas ilegais, que Atenas nega veementemente.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro