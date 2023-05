Ucrânia reconhece que russos estão em Bakhmut, mas nega que cidade foi conquistada

Foto de um vídeo publicado pelo Grupo Wagner, sábado 20 de maio de 2023, mostra membros da milícia com uma bandeira russa e uma do grupo em um prédio destruído em Bakhmout.

O comandante das forças terrestres ucranianas, Oleksandr Syrsky, disse neste domingo (21) que suas tropas controlam apenas uma parte "insignificante" de Bakhmut, que Moscou afirma ter capturado. Segundo ele, as tropas ucranianas continuam avançando em torno da cidade.

"Embora agora controlemos apenas uma parte insignificante de Bakhmut, defender a cidade continua sendo relevante. Isso nos dá a possibilidade de entrar nela caso haja uma mudança na situação, o que certamente ocorrerá", disse Syrsky no Telegram.

"Continuamos avançando nos arredores de Bakhmut, estamos nos aproximando da captura da cidade em um cerco tático", acrescentou. Ele reiterou que Kiev “continua defendendo" a cidade.

Na noite de sábado (20), o Ministério da Defesa da Rússia e o próprio presidente russo, Vladimir Putin, afirmaram que as forças russas, associadas ao grupo paramilitar Wagner, haviam assumido o controle total de Bakhmut, no Donbass, leste da Ucrânia.

No domingo, em entrevista coletiva às margens da cúpula do G7 no Japão, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que as tropas russas estavam na cidade mas que ela "não estava ocupada".

"Não posso compartilhar com vocês as manobras táticas dos nossos soldados. A pior coisa que poderia acontecer é ocorrer um erro tático em Bakhmut e nossos homens acabarem cercados", acrescentou Zelensky.

Derrota

A vice-ministra da Defesa ucraniana, Hanna Malyar, afrimou no Telegram, no sábado, que as tropas de Kiev ainda controlavam "algumas instalações industriais e infraestruturas" na cidade e "cercaram parcialmente" Bakhmut.

Nos últimos dias, o exército ucraniano controlava apenas alguns edifícios a oeste de Bakhmout, o que representa cerca de 5% do território do município.

As forças russas aceleraram as operações nas últimas 48 horas, a tal ponto que, na noite de sexta-feira, soldados ucranianos gravaram vídeos com seus celulares, anunciando a queda da cidade, de acordo com o correspondente da RFI em Kiev, Stéphane Siohan.

As autoridades ucranianas se recusem a formalizar a perda de Bakhmut, apesar de uma derrota parecer iminente.

A queda da cidade daria aos russos uma vitória importante depois de uma série de derrotas. Além disso, aconteceria pouco antes de uma grande contraofensiva que Kiev vem preparando há meses.

De acordo com Zelensky, a perda da cidade possibilitaria às tropas russas a ocupação de outras áreas da região do Donbass.

Bakhmut tem sido palco da mais longa batalha deste o início da invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022.

(Com informações da AFP)

