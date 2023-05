Grupo Wagner deixará Bakhmut até 1° de junho e tem destino incerto na guerra na Ucrânia

O fundador e líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, exibe uma bandeira russa em Bakhmut, no leste da Ucrânia, em imagem divulgada por sua assessoria de imprensa em 20 de maio.

Será finalmente "até 1° de junho" e não em 25 de maio - como anunciado no sábado (20) - que o grupo paramilitar Wagner deixará Bakhmut, no leste da Ucrânia. A tomada da cidade foi comemorada pelas autoridades russas, mas até o momento não pôde ser confirmada por fontes independentes.

Publicidade Leia mais

Com informações de Anissa El Jabri, correspondente da RFI em Moscou, e agências

"O grupo Wagner deixa Artemvsk [nome soviético de Bakhmut] entre 25 de maio e 1º de junho", disse seu fundador e líder, Yevgeny Prigozhin, em uma gravação de áudio divulgada por sua assessoria de imprensa. Na mensagem, ele explica que "linhas de defesa" foram estabelecidas na periferia ocidental de Bakhmut.

A Ucrânia não confirmou até o momento a perda de Bakhmut. O comandante das forças terrestres ucranianas, Oleksander Syrsky, disse no domingo (21) que suas tropas controlam apenas uma parte "insignificante" da cidade, mas que ainda avançam nos arredores.

Compromisso político

O anúncio da tomada de Bakhmut nas mídias russas oficiais reflete o que parece ser um compromisso político acertado nos menores detalhes. Prigozhin anunciou no sábado a tomada da cidade, mas, na imprensa russa, nenhuma notícia foi imediatamente divulgada.

Horas mais tarde, o Ministério da Defesa da Rússia publicou um comunicado oficial, confirmando as informações de Prigojine. Paralelamente, a TV russa mostrou membros do grupo Wagner em Bakhmut, identificados simplesmente como "soldados russos", ainda que suas icônicas insígnias de caveira estivessem bem visíveis.

Finalmente, depois do presidente Vladimir Putin, o canal russo Perviy Kanal mencionou a facção paramlitar pela primeira vez. Um repórter enviado a Bakhmut chegou a mostrar o rosto do comandante que instalou a bandeira russa no centro da cidade, junto ao nome no uniforme: "Ratibor".

O cenário é visivelmente trabalhado para evitar um episódio similiar ao que ocorreu após a conquista de Soledar, em janeiro deste ano. Na ocasião, a demora de Moscou para reconhecer os verdadeiros autores da tomada da cidade suscitou uma intensa troca de farpas entre Prigojine e o Ministério da Defesa da Rússia.

Futuro do grupo Wagner na guerra

Ainda não se sabe que futuro terá o grupo paramilitar na guerra, se os homens de Prigozhin deixarão apenas Bakhmut ou toda a região do Donbass, no leste, para serem enviados a outras cidades. Para especialistas, o que é certo é que o líder do Wagner vai perder sua tribuna. Na manhã desta segunda-feira (22), ele voltou a alfinetar o governo russo: "se não há unidades do Ministério da Defesa suficientes [para ocupar Bakhmut], há milhares de generais que podem fazê-lo. É preciso nomear um regimento de generais, dar fuzis a todos eles, e tudo irá bem", disse.

O líder do Wagner continua sendo a única pessoa a usar esse tipo de linguagem com o ministro da Defesa, Serguei Shoigu. Em Moscou, um homem que circulava neste fim de semana com o cartaz "Shoigu, onde estão os obus?" colado em seu carro pagou caro pela ousadia. Denunciado por desrespeito ao exército, o cidadão deverá pagar uma multa de 50 mil rublos (cerca de R$ 3.100).

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro