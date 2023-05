Recorde de imigrantes no Reino Unido pressiona governo a dificultar entrada de estrangeiros

Em 2022, o Reino Unido registrou 606 mil novos migrantes em seu território. O número total de migrantes líquidos - ou seja, descontando todos os estrangeiros que deixaram o país - é 25% maior do que o do ano anterior e foi publicado nesta quinta-feira (25). O recorde pressiona o governo conservador de Rishi Sunak a agir para dificultar a entrada de estrangeiros.

Bandeiras do Reino Unido enfeitam ruas de Londres. Foto de 27 de abril de 2023.

O Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) indica que 1,2 milhão de pessoas entraram no Reino Unido no ano passado, enquanto 557 mil deixaram o território britânico. A maioria desses estrangeiros vieram de fora da União Europeia (925.000).

O fim das restrições da pandemia da Covid-19, a guerra na Ucrânia e a crise econômica são algumas das razões dos níveis recordes de imigração internacional, de acordo com o diretor do ONS, Jay Lindop.

Os grupos que tiveram o maior crescimento na entrada no Reino Unido foram migrantes com visto de trabalho e estrangeiros que pediram asilo por razões humanitários, incluindo os que deixaram a Ucrânia e Hong Kong.

Em entrevista à televisão britânica, o primeiro-ministro Rishi Sunak reafirmou que pretende agir para reduzir a entrada de estrangeiros.

Medidas para dificultar entrada de estrangeiros

O primeiro-ministro já havia anunciado esta semana algumas medidas tomadas para dificultar a entrada legal de estrangeiros. A partir de janeiro, apenas pesquisadores de pós-graduação poderão solicitar visto para que seus familiares possam entrar no país. Além disso, os estudantes estrangeiros não poderão mudar de visto de estudante para visto de trabalho antes de concluírem sua formação.

Estas medidas "são mais eficazes do que qualquer coisa anunciada anteriormente em matéria de luta contra a imigração", declarou Sunak.

O governo afirma que, em 2022, o Reino Unido emitiu 136.000 vistos para familiares dependentes de estudantes estrangeiros, contra 16.000 em 2019.

No início do ano, seu governo apresentou também uma proposta para dificultar a entrada de imigrantes ilegais. No entanto, essas entradas representaram apenas cerca de 45.000 pessoas.

A atual ministra do Interior, a ultraconservadora Suella Braverman, defende o envio imediato para Ruanda dos imigrantes que aguardam a autorização de asilo. O projeto, iniciado por Boris Johnson, está paralisado à espera de decisões da Justiça, após diversas ONGs apresentarem recursos contra a medida.

Enquanto o governo britânico promete reduzir a chegada de trabalhadores estrangeiros, o país sofre com uma grave escassez de mão de obra. Empresas de setores como restauração, agricultura e transportes reivindicam a flexibilização dos vistos de trabalho para preencher suas vagas.

