Água esverdeada no Grande Canal de Veneza intriga as autoridades; uma investigação foi aberta

Uma parte do Grande Canal, em Veneza, na Itália, ficou com uma coloração verde fluorescente neste domingo (28). Em meio à muitas especulações, a polícia investiga se a mudança de cor é fruto de uma ação de ativistas ambientais.

As águas do Grande Canal ficaram verdes devido a uma substância desconhecida perto da Ponte Rialto, em Veneza, Itália, nesta imagem de divulgação. Em 28 de maio de 2023. Vigili del Fuoco/Divulgação.

A mudança de cor foi relatada pelos habitantes da cidade turística de Veneza, conforme afirmou em uma publicação no Twitter o presidente da região do Veneto, Luca Zaia. "O prefeito convocou uma reunião de urgência com a polícia para investigar a origem do líquido", ele acrescentou.

De acordo com o jornal local La Nuova Venezia, a polícia está investigando se ativistas contra as mudanças climáticas podem estar por trás do fenômeno intrigante.

Os bombeiros anunciaram que ajudariam a agência regional de proteção ambiental a coletar amostras para análise.

Enquanto a origem da mudança de cor não é detectada, as tradicionais gôndolas de Veneza podiam ser vistas navegando nas águas fosforescentes, enquanto os turistas intrigados tiravam muitas fotos.

O Grande Canal é o maior e mais importante de todos os canais de Veneza. Seus quatro quilômetros de extensão percorrem Veneza dividindo a cidade em duas partes.

A água verde podia ser vista debaixo da Ponte Rialto, a mais encantadora e também a mais antiga da cidade.

Esta não é a primeira vez que o Grande Canal de Veneza fica esverdeado. Em 1968, o artista argentino Nicolas Garcia Uriburu tingiu as águas de verde com tinta fluorescente durante a 34ª Bienal de Veneza, como parte de uma ação de conscientização ecológica.

(Com informações da AFP e Reuters)

