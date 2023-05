Moscou sofre novo atentado com drones; Kiev tem terceira onda de ataques em 24h

A Rússia informou nesta terça-feira (30) que abateu oito drones ucranianos que visavam Moscou e região – um ataque raro, que ocorreu enquanto a capital ucraniana, Kiev, foi alvo de uma terceira onda de disparos em 24 horas. O Ministério da Defesa da Rússia denunciou um "ataque terrorista" de Kiev e afirmou ter neutralizado todos os drones envolvidos com baterias de defesa antiaérea e dispositivos eletrônicos de guerra.

Com os correspondentes da RFI em Moscou, Anissa El Jabri, e em Kiev, Stéphane Siohan

O prefeito da capital russa, Sergei Sobyanin, anunciou que duas pessoas ficaram ligeiramente feridas neste ataque ocorrido de madrugada, que também provocou "danos superficiais em alguns edifícios".

"Todos os serviços de emergência da cidade estão no local (...) Ninguém ficou gravemente ferido até agora", declarou ele em seu canal no Telegram.

A investida contra Moscou ocorre quando os ataques se multiplicaram nas últimas semanas em solo russo, incluindo uma incursão na semana passada na região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia. Kiev não reivindicou a responsabilidade por nenhum desses ataques.

8 drônes tous "neutralisés" dit le ministère de la défense qui accuse Kiev "d'attaque terroriste", des dégâts uniquement matériels précise le maire de Moscou.. et une habitante de la capitale qui dit déjà ce matin "maintenant c'est notre tour" @rfi — Anissa El Jabri (@anissaeljabri) May 30, 2023

"Ataques em massa"

Pouco antes do anúncio do atentado com drones a Moscou, a Ucrânia havia relatado a morte de uma pessoa em uma nova onda de "ataques em massa" contra Kiev durante a noite, pela terceira vez em 24 horas.

"Das 23h30 às 4h30 (horário local), as tropas de ocupação russas atacaram a Ucrânia" com 31 drones Shahed-136/131 de fabricação iraniana, dos quais 29 foram abatidos, "quase todos perto da capital e nos céus de Kiev", afirmou a Força Aérea ucraniana no Telegram.

“Uma pessoa morreu, uma idosa foi hospitalizada, duas vítimas foram tratadas no local”, acrescentou o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko.

No distrito de Holosieevski, os dois andares superiores de um edifício foram destruídos. Fragmentos de drones caíram nas estradas, sobre carros, e também sobre uma empresa no sudoeste de Kiev.

Dano colateral

Apesar da eficácia da defesa antiaérea, a queda dos destroços é como uma “roleta russa” para os habitantes, que se mantêm em um estado de tensão permanente. Nas redes sociais, muitos moradores da capital ucraniana escrevem que não conseguem mais dormir à noite e que passam os dias como “zumbis”, fazendo do estresse outro dano colateral da guerra.

Na segunda-feira (29), mísseis russos caíram em plena luz do dia em Kiev, causando pânico nas ruas, após mais uma noite de bombardeios. Muitos moradores se refugiaram em abrigos subterrâneos, principalmente no metrô.

Imagens publicadas nas redes sociais mostraram vestígios de fumaça no céu. Em outras publicações, é possível ver uma janela de um prédio quebrada.

Embora as explosões agora façam parte da vida cotidiana dos residentes de Kiev e de muitas cidades ucranianas regularmente bombardeadas, os ataques a Moscou têm sido raros desde o início do conflito na Ucrânia, em fevereiro de 2022.

"Tenho medo de ir trabalhar"

Testemunhas citadas por agências de notícias russas afirmam que um drone "entrou em um apartamento" situado no 14º andar de um edifício residencial, sem explodir. "Não houve explosão. A polícia apenas bateu à porta e pediu a todos que saíssem dos apartamentos", relatou uma testemunha, citada pela agência de notícias estatal russa Ria Novosti.

"Eu trabalho em Troitsk, um centro de pesquisa científica e militar, e por isso é assustador, porque é claro que este lugar é um alvo óbvio. Tenho medo de ir trabalhar [...] Nossa única esperança é o sistema antimísseis. Não temos mais nada em que confiar. Agora, obviamente, estamos todos muito mais ansiosos", contou à RFI uma moscovita de 60 anos.

De acordo com Sobyanin, as autoridades retiraram os habitantes de dois edifícios residenciais em Moscou, danificados pelos drones. Eles "poderão regressar aos seus apartamentos assim que os serviços especiais terminarem seu trabalho", especificou o prefeito da capital russa.

"Esta manhã, moradores de alguns distritos da região de Moscou ouviram o som de explosões. Era nosso sistema de defesa aérea", revelou o governador da região de Moscou, Andrei Vorobyov. Ele pediu para os moradores “manterem a calma” e garantiu que “todos os serviços de emergência estão realizando seu trabalho”.

le média "Baza" réputé proche des services de sécurité vient de poster cette vidéo présenté comme le moment de la chute de l'un des drones intercepté ce matin dans la région de Moscou, explosant dans un champ @rfi https://t.co/nwrMTrqhgs — Anissa El Jabri (@anissaeljabri) May 30, 2023

Kremlin

O Comitê Investigativo russo, responsável pelas principais investigações no país, disse em nota que está apurando a queda de drones em Moscou e confirmou que muitos deles foram abatidos quando se aproximavam da capital.

Moscou e sua região, localizada a mais de 500 quilômetros da fronteira ucraniana, raramente foram alvo de ataques de drones desde o início do conflito, embora esse tipo de ataque tenha se multiplicado em outras partes da Rússia.

No início de maio, dois drones foram abatidos sobre o Kremlin, sede do poder russo, em um ataque atribuído à Ucrânia. Nos últimos meses, os drones também visaram bases militares ou infraestrutura de energia na Rússia.

(Com informações da AFP)

