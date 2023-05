Dia Mundial sem Tabaco: com lei mais dura, Portugal quer deixar crianças longe do cigarro

No Dia Mundial sem Tabaco, a Organização das Nações Unidas lança campanha para que países priorizem a produção de alimentos. Segundo a ONU, a cultura do tabaco prejudica a saúde da população, dos agricultores e do planeta, e seu cultivo contribui para a crise alimentar global. Ainda neste mês de maio, Portugal reagiu ao tema e endureceu as regras contra o tabagismo.

As medidas adotadas pelo governo português incluem a proibição de fumar em varandas cobertas ou no entorno de escolas e hospitais. De acordo com o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, o objetivo é fazer com que crianças e adolescentes vivam em ambientes sem cigarro, para reduzir o incentivo ao fumo, e permitir que os fumantes consigam parar.

“O nosso objetivo é alcançar uma geração sem tabaco até 2040 (...) esta lei faz parte da aspiração antitabagismo europeia, mas queremos ir mais longe”, acrescentou.

O projeto de lei prevê também a proibição do fumo em todos os locais fechados, bem como em “terraços e pátios cobertos ou delimitados por muros ou qualquer outra estrutura fixa ou removível”. Também será proibida a criação de novas áreas para fumantes.

O governo planeja ainda exibir avisos de saúde em produtos de tabaco aquecido (dispositivo eletrônico proibido no Brasil), semelhantes aos que existem nos maços de cigarro convencionais. A partir de 2025, também não será permitida a venda de tabaco em locais onde é proibido fumar. Em 2019, o governo português estimou que 13.500 mortes estavam relacionadas ao consumo de tabaco.

Na França, após anos de declínio, consumo se mantém estável

Quase um terço dos franceses fuma. Após anos de declínio acentuado, o consumo de tabaco parou de diminuir. Um estudo publicado nesta quarta-feira (31), encomendado pela Agência de Saúde Pública francesa por ocasião do Dia Mundial Sem Tabaco, mostra que as desigualdades sociais no tabagismo continuam muito marcadas. Os mais pobres ficam mais expostos.

O tabagismo continua a ser uma das principais causas de morte no país e no mundo, não só por câncer, mas por doenças cardiovasculares.

Os pesquisadores acreditam que o consumo de cigarro parou de cair na França devido à pandemia de Covid-19, que aumentou a ansiedade em vários aspectos, o que fez com que muitas pessoas tenham continuado ou voltado a fumar.

Jovens franceses fumam menos

Um segundo estudo divulgado pela mesma agência, desta vez entre os mais jovens, mostra que o consumo de tabaco é cada vez menos comum entre os adolescentes de 17 anos, tendência observada também para outros vícios, como o álcool.

"Pela primeira vez (desde o lançamento destes estudos em 2000), os jovens que nunca experimentaram tabaco são maioria", destacam os pesquisadores, liderados por Alex Brissot.

O estudo constata, no entanto, um aumento do consumo de cigarros eletrônicos nesta faixa etária, em um momento em que o governo pondera proibir a sua versão descartável – os “puffs”. Um projeto de lei, que tem como adeptos deputados de diferentes partidos, quer impedir a venda desses dispositivos eletrônicos, que seduzem os jovens com sabores de sorvete de morango e chiclete, entre outros.

