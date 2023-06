Ainda hospitalizado, Papa Francisco volta ao trabalho em Roma

Internado no Hospital Gemelli, em Roma, o Papa Francisco, de 86 anos, voltou ao trabalho nesta sexta-feira (9), mas deve continuar hospitalizado ainda por alguns dias. Ele se recupera de uma operação abdominal, realizada na quarta-feira (7), segundo as últimas informações do Vaticano.

Flores depositadas diante da estátua do Papa João Paulo II no Hospital Gemelli, onde o Papa Francisco está internado após realizar uma cirurgia no abdômen. Em Roma, Itália, 9 de junho de 2023. REUTERS/Remo Casilli

"Depois do café da manhã, Sua Santidade voltou a se movimentar, passando a maior parte da manhã em uma poltrona. Isso lhe permitiu ler os jornais e retomar o seu trabalho", informou o diretor de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, em um comunicado.

"A equipe médica informa que o quadro clínico está melhorando gradativamente e que a evolução pós-operatória é regular", acrescenta a nota.

O jesuíta argentino foi operado sob anestesia geral, num procedimento que durou três horas, para absorver dolorosas "aderências" na parede abdominal, consequências de sua operação de cólon, em julho de 2021. A intervenção cirúrgica foi "necessária" devido ao agravamento dos sintomas apresentados pelo Sumo Pontífice, informou sua equipe médica.

A laparotomia é um procedimento cirúrgico que consiste na abertura da cavidade abdominal. Francisco deverá passar vários dias ainda no 10º andar deste estabelecimento conhecido como "Hospital dos Papas", no mesmo quarto que foi utilizado em numerosas ocasiões por João Paulo II. As audiências do Papa Francisco foram canceladas até o dia 18 de junho.

No final de março, ele já havia retornado ao Hospital Gemelli com uma infecção respiratória, que exigiu tratamento com antibióticos por três dias.

Jorge Bergoglio também sofre dores crônicas no joelho direito, que o obrigam a usar uma cadeira de rodas ou uma bengala em seus deslocamentos.

