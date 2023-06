Para mais de um terço de jovens alemães, violência contra a mulher é aceitável, mostra pesquisa

Os resultados da pesquisa encomendada pela filial alemã da ONG Plan International, que serão publicados nesta segunda-feira (12), mostraram que, para 33% dos homens entrevistados entre 18 a 35 anos, a possibilidade de bater na parceira durante uma briga é "aceitável."

Os dados, divulgados parcialmente à imprensa, revelam que, deste total, 34% dos participantes admitem ter sido violentos com mulheres no passado.

Karsten Kassner, representante do Federal Forum Men, um grupo que milita pela igualdade entre os sexos, disse ter ficado "chocado" com os resultados.

"Isso é mais do que problemático: constatar que um terço dos homens interrogados banalizam a violência física contra as mulheres. Isso deve mudar e rápido", declarou.

A pesquisa foi realizada pelo grupo alemão Funke de comunicação, entre os dias 9 e 21 de março e teve a participação de mil homens e mil mulheres de todo o país, com idades entre 18 e 35 anos.

301 mulheres assassinadas

Mais de 115 mil mulheres foram vitimas de violência conjugal em 2021 na Alemanha, de acordo com dados da polícia federal alemã. No total, 301 foram assassinadas pelo parceiro ou o ex no mesmo ano.

As agressões aumentaram após a epidemia de Covid-19, segundo dados publicados em 2021 pelo Escritório Alemão de Polícia Criminal, e cresceu seis anos consecutivos, desde 2015.

No ano passado, o ministro alemão da Justiça, Marco Buschmann, declarou que faria pressão para que a legislação adotasse punições "mais severas" nos casos de agressão contra a mulher.

Ele lembrou que esses atos não deveriam ser minimizados e tratados como "tragédias da vida privada." De acordo com ele, "as violências desse tipo devem ser classificadas como tal e punidas com o devido rigor."

(Com informações da AFP)

