Air Defender 23: Otan realiza exercício aéreo sem precedentes, em demonstração de força e unidade

É um exercício sem precedentes. O "Air Defender 23", liderado pela Alemanha, acontece até 23 de junho e contará com cerca de 250 aeronaves militares de 25 países da Otan e países parceiros, incluindo Japão e Suécia, que busca ingressar na aliança. Trata-se de um claro recado para a Rússia, segundo analistas.

Um distintivo no uniforme de um soldado americano que participa dos exercícios "Air Defender 23", no aeroporto militar de Jagel, no norte da Alemanha, em 9 de junho de 2023.

Até 10 mil pessoas participam dos exercícios, visando aumentar a interoperabilidade e a prontidão contra drones e mísseis de cruzeiro em caso de ataque a cidades, aeroportos ou portos marítimos dentro do território da Otan.

Para Cyrille Bret, pesquisador associado ao think tank Instituto Jacques Delors, a mensagem para a Federação Russa é clara. "Nenhum centímetro do território da aliança será ameaçado: este é o recado que dá a Otan, em uma área particularmente sensível, o domínio aéreo onde a Rússia não conseguiu estabelecer uma supremacia incontestada", disse à RFI.

Ao apresentar o programa na semana passada, o tenente-general Ingo Gerhartz, da Força Aérea alemã, afirmou que o "Air Defender" foi concebido em 2018 em parte como resposta à anexação da Crimeia pela Rússia, quatro anos antes. No entanto, segundo ele o exercício não estava "direcionado a ninguém".

“Aliança defensiva”

Gerhartz disse que, embora a Otan defenda "cada centímetro" do seu território, o exercício não "enviará voos, por exemplo, na direção de Kaliningrado", o enclave russo que faz fronteira com os Estados-membros da aliança Polônia e Lituânia. "Somos uma aliança defensiva e é assim que este exercício está planejado", disse ele.

A embaixadora dos Estados Unidos na Alemanha, Amy Gutmann, disse que o "Air Defender 23" vai demonstrar, "sem sombra de dúvida, a agilidade e rapidez da força aliada", além de enviar uma mensagem a países, incluindo a Rússia. "Eu ficaria muito surpresa se algum líder mundial não estivesse prestando atenção ao que isso mostra em termos do espírito e força, e isso inclui Vladimir Putin", disse ela a repórteres, referindo-se ao presidente russo.

A guerra da Rússia contra a Ucrânia galvanizou a aliança militar ocidental estabelecida há quase 75 anos para enfrentar a União Soviética. A Finlândia e a Suécia, que mantiveram por muito tempo uma aparência oficial de neutralidade para evitar conflitos com Moscou, buscaram a adesão à Otan após a invasão russa em fevereiro de 2022. Conforme o Artigo 5 da aliança, um ataque a um membro é considerado um ataque a todos.

O exercício incluirá treinamento operacional e tático, principalmente na Alemanha, mas também na República Tcheca, Estônia e Letônia. O chanceler alemão, Olaf Scholz, visitará pilotos baseados no aeródromo de Schleswig-Jagel, no norte da Alemanha, na sexta-feira (16).

"Momento decisivo"

O general Michael Loh, diretor da Guarda Nacional Aérea dos Estados Unidos, disse que as responsabilidades da Otan estão em um "momento decisivo", com muitas mudanças estratégicas “ao redor do mundo, principalmente na Europa”. O exercício se concentrará em "complementar a presença permanente dos Estados Unidos na Europa", além de fornecer treinamento "em uma escala maior do que habitual", acrescentou Loh.

O oficial americano acrescentou que muitos dos pilotos da aliança vão trabalhar juntos pela primeira vez. "Trata-se de promover os relacionamentos que temos há muito tempo, mas também construir novos laços com uma geração mais jovem de aviadores", disse ele.

Questionado sobre possíveis interrupções no transporte aéreo civil durante o exercício, Gerhartz disse que os planejadores fariam de tudo para limitar atrasos ou cancelamentos de voos.

Autoridades alemãs alertaram que os horários de voos poderiam ser impactados pelos exercícios.

(Com informações da Reuters e da RFI)

