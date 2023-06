Silvio Berlusconi, polêmico magnata que governou a Itália por nove anos, morre aos 86

Empresário ousado e inovador, vencedor de três eleições, envolvido em vários escândalos, o ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi morreu nesta segunda-feira (12), no hospital Raffaele de Milão, sua cidade natal.

O magnata, que teve três mandatos como primeiro-ministro, faleceu aos 86 anos, vítima de leucemia, anunciou à AFP seu porta-voz.

Chamado de "o imortal" por sua longevidade na política, o senador havia sido internado na sexta-feira (9) por problemas respiratórios. Ele sofria de leucemia crônica.

Empresário ousado e inovador, ele revolucionou a televisão comercial na Itália na década de 1980. Berlusconi conseguiu superar grandes turbulências, venceu três eleições e comandou um dos governos mais longevos da Itália no pós-guerra. Ele também foi um lendário presidente do AC Milan.

Sua aura permaneceu intacta por décadas graças a sua personalidade expansiva e sua vida conturbada, que o levou diversas vezes ao banco dos réus por acusações de corrupção, compra de testemunhas e fraude fiscal. Conhecido pelas orgias apelidadas de 'bunga bunga', piadas vulgares e comentários inapropriados, inclusive durante reuniões internacionais - como quando comentou sobre o físico da então chanceler alemã Angela Merkel -, Berlusconi foi um personagem no exterior e o símbolo de uma Itália em rápido crescimento.

O ex-premiê foi primeiro-ministro durante nove anos, entre 1994 e 2011, e consolidou sua grande fortuna nas décadas de 1980 e 1990, enquanto se apresentava como o líder capaz de impedir o avanço do comunismo no país. Com o passar dos anos, "Il Caimano" (o “jacaré”, um de seus vários apelidos) passou por várias cirurgias no rosto em busca de rejuvenescimento, usava maquiagem para disfarçar a idade e, com frequência, era acompanhado por uma namorada muito mais jovem.

“Rubygate”

O magnata enfrentou durante muitos anos os processos iniciados por suas polêmicas festas eróticas durante os mandatos como primeiro-ministro, que contaram com a participação de uma menor de idade de origem marroquina, conhecida como "Ruby rouba corações", que ele costumava apresentar como sobrinha do presidente egípcio Hosni Mubarak.

Por este escândalo, também conhecido como "Rubygate", que despertou grande interesse dentro e fora da Itália, ele foi submetido a três julgamentos. Apesar de ter sido absolvido da acusação de prostituição de menor, Berlusconi foi processado por subornar as testemunhas do caso, a maioria modelos e prostitutas, julgamentos que abalaram sua imagem.

(com AFP)

