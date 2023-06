Grécia: ao menos 90 pessoas morrem em naufrágio de barco com migrantes em novo drama no Mediterrâneo

Uma nova tragédia no Mediterrâneo. Pelo menos 90 pessoas morreram no naufrágio de uma embarcação que tentava chegar ao litoral da Grécia. Cerca de 100 pessoas foram resgatadas até o momento, de acordo com a guarda costeira grega. O acidente, um dos mais mortais desde o início do ano, ocorreu em águas internacionais, a 47 milhas náuticas de Pylos, no Mar Jônico. Os trabalhos de resgate estão sendo prejudicados pelos fortes ventos na região.

Sobreviventes chegam de barco após uma operação de resgate no porto da cidade de Kalamata, cerca de 240 quilômetros (150 milhas) a sudoeste de Atenas, na quarta-feira, 14 de junho de 2023. As autoridades afirmam que pelo menos 59 pessoas morreram depois que um barco de pesca que transportava dezenas de migrantes virou e afundou na costa sul da Grécia. (www.argolikeseidhseis.gr via AP)

As pessoas resgatadas estão sendo levadas de barco para o porto de Kalamata, no sul do Peloponeso, de acordo com um comunicado da guarda costeira. Quatro outras pessoas também foram evacuadas de helicóptero, também para Kalamata, onde foram hospitalizadas.

Os representantes da guarda costeira disseram que, quando o barco afundou, nenhuma das pessoas a bordo, cujas nacionalidades não foram especificadas, estava usando coletes salva-vidas.

O barco foi avistado pela primeira vez na tarde de terça-feira (13) por um avião da Frontex, a agência europeia de vigilância de fronteiras, mas os migrantes a bordo "recusaram qualquer ajuda", de acordo com uma declaração anterior das autoridades portuárias gregas.

Além dos barcos de patrulha da polícia portuária, uma fragata da marinha grega, um avião e um helicóptero da força aérea e seis barcos que navegavam na área participaram da operação de resgate. De acordo com as informações iniciais das autoridades, o barco dos migrantes havia partido da Líbia com destino à Itália.

Uma tragédia que está longe de ser uma exceção

Nas fronteiras externas da União Europeia no Mediterrâneo, a Grécia é um ponto de passagem regular para migrantes que buscam chegar à União Europeia (UE), vindos principalmente da vizinha Turquia. Numerosos naufrágios, muitas vezes fatais, ocorrem no Mar Egeu, enquanto Atenas é regularmente acusada por ONGs e pela mídia de recusar migrantes que buscam asilo na UE a partir de seu território.

Além dessa passagem, essas pessoas também tentam entrar diretamente na Itália cruzando o Mediterrâneo no sul do Peloponeso, ou ainda na ilha de Creta, ambos no território grego.

Nesta quarta-feira (14), um veleiro em dificuldades, com 80 migrantes a bordo, navegando ao largo da costa de Creta, também foi resgatado e rebocado por barcos de patrulha da guarda costeira no porto de Kaloi Limenes, no sul da ilha, de acordo com a polícia portuária grega.

(Com agências)

