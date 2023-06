Itália presta última homenagem a Berlusconi com funeral de Estado em Milão

Milhares de pessoas prestaram suas últimas homenagens nesta quarta-feira (16) a Silvio Berlusconi, que morreu de leucemia na segunda-feira (12), aos 86 anos. O último adeus dos italianos a Berlusconi aconteceu durante um funeral com honras de Estado, que contou com a presença dos principais políticos do país, além de uma multidão de apoiadores.

O caixão de Silvio Berlusconi sendo carregado do lado de fora do Duomo, em Milão, em 14 de junho.

Publicidade Leia mais

Eric Sénanque, enviado especial a Milão

O caixão de Silvio Berlusconi chegou sob aplausos em frente ao Duomo de Milão, onde telões gigantes foram instaladas para a multidão. Cerca de 9.000 pessoas, admiradores e fãs nostálgicos do Cavaliere se reuniram para prestar suas últimas homenagens.

Entre eles Gaia, de 18 anos, vestindo uma camisa do Monza, time comprado por Berlusconi em 2018. "Ele era o presidente do meu clube e eu tive a honra de conhecê-lo. Ele sempre será lembrado como uma pessoa alegre, que estava sempre fazendo piadas. Quando o Monza subiu para a Série A, ele estava conosco, rindo. Senti que era meu dever estar aqui para lhe dar um último adeus", afirmou à reportagem da RFI.

Toda a classe política presente em Milão

Na catedral, esteve presente toda a família política italiana, do passado e do presente. Além da atual chefe do governo, Giorgia Meloni, e seus dois vice-primeiro-ministros, o coro incluía Matteo Salvini, da Liga, de extrema direita, e Antonio Tajani, o número dois de seu partido, o Forza Italia.

O presidente italiano, Sergio Mattarella, também marcou presença. Os ex-chefes de governo Matteo Renzi, Paolo Gentiloni e Mario Draghi também viajaram para Milão. Muitos adversários políticos do homem que foi quatro vezes presidente do Conselho - cargo equivalente ao de primeiro-ministro - se reuniram para esse funeral de Estado. Os herdeiros políticos do Forza Italia, o partido que ele lançou em 1994 para tomar o poder e que hoje faz parte da coalizão do governo, também estiveram presentes.

"O Forza Italia é formado pelos valores que ele nos ensinou, valores que defenderemos e que a Itália precisa: ser bons europeus, economicamente liberais, mas também defender os valores cristãos. Por ele, seguiremos em frente, e unidos", disse Alessandro Cattaeno, deputado do Forza Italia e número 2 do partido.

Entre os poucos dignitários estrangeiros presentes estavam o emir do Qatar, o xeique Tamim ben Hamad Al-Thani, o presidente do Iraque, Abdel Latif Rachid, e o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán.

Nesse dia de luto nacional, a Piazza del Duomo se assemelhava a um estádio de futebol. O caixão de Silvio Berlusconi foi devolvido à mansão do Cavaliere, uma propriedade gigantesca de 12 hectares, onde suas cinzas serão depositadas em um mausoléu.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro