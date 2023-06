Junho tem as temperaturas médias globais mais quentes para o mês já registradas, alerta Copernicus

As temperaturas médias globais no início deste mês de junho foram as mais quentes já registradas para o período, de acordo com o serviço europeu Copernicus, que faz parte do Programa Espacial da União Europeia. Os dados superam os recordes anteriores por uma "margem substancial", indicando uma provável antecipação da chegada do fenômeno El Niño.

"O mundo acaba de ter seu início de junho mais quente já registrado, depois de um mês de maio que foi apenas 0,1°C menos quente do que o recorde", disse Samantha Burgess, vice-diretora do serviço Copernicus para as mudanças climáticas. “As temperaturas médias do ar da superfície global, nos primeiros dias de junho, foram as mais altas já registradas no conjunto de dados ERA5 para o início de junho e por uma margem substancial”, diz a entidade, cujos dados datam de 1950.

"Não é surpreendente porque há uma tendência de aumento das temperaturas" e "sabíamos que quando se desenvolve um evento El Niño, há tendência a aumentar as temperaturas em algumas dezenas de graus", explicou François-Marie Bréon, vice-diretor do Laboratório de Clima e Ciências Ambientais (LSCE). O El Niño é caracterizado pelo aquecimento anômalo das águas do oceano Pacífico equatorial.

Essas últimas leituras coincidem com o início oficial desse fenômeno climático. Recentemente, o Copernicus também anunciou que a superfície dos oceanos havia tido o mês de maio mais quente já documentado.

"Se um ano é particularmente quente, isso não é necessariamente significativo, mas o que fica claro é essa forte tendência, que mostra um aumento nas temperaturas de cerca de 0,2°C por década", sublinha François-Marie Breon.

Limite do Acordo de Paris

Copernicus também aponta que, no início de junho, as temperaturas globais ultrapassaram os níveis pré-industriais em mais de 1,5°C, que é o limite de aquecimento mais ambicioso proposto no Acordo de Paris sobre o Clima, de 2015. Esta é a primeira vez que esse limite foi ultrapassado em junho, mas o marco já havia sido cruzado várias vezes no inverno e na primavera, nos últimos anos.

O Acordo de Paris visa manter o aumento da temperatura média global "bem abaixo de 2°C" e buscar esforços para limitá-lo a 1,5°C. “Cada fração de grau conta para evitar consequências ainda mais graves da crise climática”, sublinhou Samantha Burgess.

O serviço Copernicus está sediado em Bonn, na Alemanha, o mesmo local onde as negociações internacionais sobre o clima estão sendo realizadas sob a égide da ONU, antes da Conferência do Clima de Dubai (COP28), no final do ano. O uso de combustíveis fósseis (carvão, petróleo, gás) pela humanidade é apontado como os principais causadores do aquecimento global e sua continuidade voltará a ser debatida neste encontro.

"Os anos de El Niño sempre foram quentes, mas agora eles vêm em um cenário de aquecimento alimentado pelo uso de combustíveis fósseis, década após década, que tornou as temperaturas extremas mais prováveis", sublinha Richard Hodgkins, professor de geografia da British Universidade de Loughborough.

Os episódios de calor “têm como consequência os incêndios florestais, o degelo dos polos ou o aumento da demanda por eletricidade para climatização”, condições que “só contribuem para o aquecimento”, salienta o especialista. Isso num momento em que uma forte seca já atinge a Europa e que incêndios estão devastando o Canadá.

Os especialistas também observam um fenômeno de temperaturas "excepcionalmente altas" no Atlântico Norte, lembra ainda François-Marie Bréon.

