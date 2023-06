França decide apoiar adesão da Ucrânia à Otan, diz Le Monde

Em uma reunião recente do Conselho de Defesa no Palácio do Eliseu, o presidente francês, Emmanuel Macron, decidiu apoiar o apelo da Ucrânia de adesão à Otan, a aliança militar ocidental. A decisão visa aumentar a pressão sobre a Rússia e trazer o país à mesa de negociações, no momento em que a contraofensiva ucraniana encontra dificuldades, informa o site do Le Monde, nesta terça-feira (20).

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg (à direita), e o ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksii Reznikov, se cumprimentam ao final de uma reunião na sede da Aliança Atlântica em Bruxelas. 15 de junho de 2023 REUTERS - YVES HERMAN

Texto por: RFI

Publicidade Leia mais Até agora, essa hipótese era descartada por Paris, Berlim e Washington, mas há tempos é defendida por países da Europa Central, como a Polônia e os Estados Bálticos. A mudança no posicionamento francês será discutida entre os aliados da Ucrânia na cúpula anual da Otan, programada para 11 e 12 de julho em Vilnius, na Lituânia. Le Monde explica que o governo francês deciciu se aproximar da posição de Varsóvia e dos países bálticos – Estônia, Letônia e Lituânia – por acreditar que a proteção da Otan à Ucrânia poderia desencorajar Moscou a continuar a guerra ou, quando o conflito terminar, impedir qualquer outra agressão. Levantar essa perspectiva poderia também, segundo o jornal, convencer o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a entrar em negociações. Essa abertura de Paris, por mais tática que seja, representa uma mudança significativa, pois a França se afasta da visão de seu maior aliado no bloco, a Alemanha. O presidente Lula inicia nesta terça-feira uma visita de dois dias a Roma, onde será recebido pelo presidente da Itália, Sergio Mattarella, pelo prefeito da cidade, Roberto Gualtieri, e pelo papa Francisco, com quem pretende "conversar sobre a questão da paz" na Ucrânia. Apesar dos apelos do presidente brasileiro e do papa, Macron continua defendendo a necessidade de reforçar as capacidades de defesa da União Europeia diante da ameaça russa. Na segunda-feira (19), Macron anunciou que França, Estônia, Hungria, Bélgica e Chipre farão uma compra conjunta de mais de 1.000 unidades de mísseis de curto alcance Mistral, destacam os jornais Libération e Le Figaro. NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro Acompanhe todas as notícias internacionais baixando o aplicativo da RFI