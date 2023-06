Encontro entre Meloni e Macron é visto como mais um passo no avanço da direita na Europa

Com a primeira visita oficial da chefe de governo italiana, Giorgia Meloni, à França, o avanço da direita na Europa volta a ser analisado pelos principais jornais franceses desta quarta-feira (21).

Imprensa francesa desta quarta-feira (21) se pergunta se tom diplomático no encontro de Meloni e Macron em Paris determina novo viés na relação entre os dois países.

O diário Le Monde chama a atenção para a recente estratégia do governo italiano de substituir a direção de diversas instituições culturais do país, acusadas de estarem muito "orientadas à esquerda".

O artigo afirma que, "construída à margem da Itália republicana", a gestão de Meloni, conservadora e herdeira da tradição política pós-facista, parece querer avançar sobre um dos últimos redutos de resistência do país: a cultura.

A publicação reproduz uma declaração da primeira-ministra em que ela afirma "querer liberar a cultura italiana de um sistema em que não se podia trabalhar a não ser se declarando de um certo campo político".

Ela sustenta a urgência de uma nova classe de dirigentes, pela "meritocracia e pluralidade" face a uma elite de esquerda "intolerante", e isso em nome de uma "hegemonia cultural", considerada não apenas pelas famílias radicais de direita italianas, mas também francesas, um imperativo inseparável da conquista do poder.

"Direitização"

Já o Le Figaro traz uma entrevista exclusiva com o cientista político Jérôme Jaffré, do Instituto de Estudos Políticos de Paris, em que ele alerta para uma "acelerada tendência à direita do debate público".

Para o especialista, esta "direitização" do debate pode ser observada na reforma da previdência, na escalada da violência social, nas políticas para a imigração, e na presença cada vez mais constante de palavras como "soberania", "autoridade" e "controle" no debate político.

O jornal também trata a primeira visita de Giorgia Meloni a Paris desde que ela chegou ao poder, sublinhando a intenção da presidente do Conselho italiano de impor sua postura conservadora e anti-imigração no coração da União Europeia.

O encontro entre Meloni e o presidente francês, Emmanuel Macron, na terça-feira (20), no Palácio do Eliseu, também é analisado pelo Le Parisien, que aponta para uma aproximação entre os dois governos que parecem ter decidido que seria "melhor trabalharem juntos", principalmente sobre o tema da imigração, depois de sete meses de crise e fortes tensões.

Diplomacia

Para o jornal Les Echos, a reaproximação entre os países chega de forma tardia, quando Meloni já havia encontrado os líderes britânico, alemão, espanhol, sueco, austríaco e até tcheco. Muito mais do que agendas atribuladas, uma sequência de desentendimentos graves atrapalhou até então o diálogo entre Roma e Paris.

A imprensa francesa se pergunta agora se o clima de calmaria do encontro entre os dois chefes de Estado terá sido apenas diplomático ou se irá realmente determinar um novo tom nas relações entre os dois países.

