Grécia: eleitores voltam às urnas para legislativas que dão vantagem à direita de Mitsotakis

Os gregos vão às urnas em eleições legislativas neste domingo (25). O ex-primeiro-ministro de direita, Kyriakos Mitsotakis, é o grande favorito e espera vencer com maioria absoluta para formar "um governo estável". Mas o seu oponente, o líder da esquerda Syriza, Alexis Tsipras, prometeu lutar "até o último segundo".

As sessões eleitorais ficam abertas até às 19 horas (13 horas em Brasília), quando serão divulgadas as primeiras pesquisas de boca de urna.

Chefe de governo de 2019 até o fim de maio, Kyriakos Mitsotakis conquistou uma grande vitória há cinco semanas, ao obter 40,8% dos votos. Mas sem a maioria necessária para formar um governo sem depender de alianças, o líder da Nova Democracia (ND) descartou uma coalizão, chamando novas eleições.

As últimas pesquisas davam a Mitsotakis entre 37,8% e 45% das intenções de voto.

Para o partido Syriza, que registrou apenas 20,07% dos votos em 21 de maio, ou seja, uma queda de 11,5 pontos em relação a 2019, o tombo pode ser ainda mais acentuado. As previsões dão ao seu candidato entre 16,8% e 20% da preferência do eleitorado.

As legislativas deste domingo acontecem no contexto de saída de uma longa crise financeira e empobrecimento da população grega. Com o desemprego em baixa, um crescimento de 6% no ano passado, volta dos investimentos e o turismo a toda potência, a economia grega volta aos eixos.

No entanto, o medo da perda do poder aquisitivo segue vivo na memória da população no país, onde a dívida pública representa mais de 170% do PIB. Muitos ainda pagam o preço de uma década de crise e resgates financeiros internacionais que resultaram em cortes nos serviços públicos e em baixos salários.

Desafios

De acordo com analistas internacionais, Kyriakos Mitsotakis, o ex-chefe de governo de 55 anos, enfrenta duas armadilhas em potencial. Por um lado, o possível cansaço dos eleitores, chamados duas vezes às urnas em cinco semanas e que poderão preferir ir às praias neste domingo de verão. Por outro lado, a divisão dos conservadores em três formações que disputam os votos dos simpatizantes da extrema direita.

"Ninguém sabe quantos partidos irão entrar no parlamento. Entre 5 e 8 partidos, ninguém sabe", disse Mitsotakis no sábado, segundo fontes próximas citadas pela agência grega ANA.

Na sexta-feira, ele levantou a possibilidade de uma terceira votação no meio do verão europeu, quando a maioria dos gregos tira férias. “Espero que não voltemos a nos ver no início de agosto”, desabafou o candidato no canal de televisão Skaï, acrescentando: “não é brincadeira!”.

Durante o seu último comício de campanha, na esplanada Syntagma, em Atenas, ele pediu aos eleitores que lhe concedessem uma ampla maioria. Kyriakos Mitsotakis tenta evidenciar o recorde econômico de seu governo, marcado por crescimento de 8,3% em 2021 e 5,9% em 2022, além da queda do desemprego.

"Esta é a primeira vez que um primeiro-ministro dá aos gregos essa impressão de confiança e segurança", afirmou Vassilis Papanikolaou, no meio da multidão. "Não queremos mais governos instáveis ​​como durante a crise", acrescentou o eleitor grego.

Alexis Tsipras, por sua vez, tem alertado contra os riscos de dar a Mitsotakis um "cheque em branco" para realizar uma "agenda oculta" de políticas que destroem ganhos sociais.

(Com informações da AFP)

