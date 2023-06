Por que a Irlanda quer abater 200 mil vacas saudáveis nos próximos três anos

Depois da Nova Zelândia, agora é a vez de o governo irlandês considerar uma medida bastante radical para combater o aquecimento global: abater quase 200 mil vacas em três anos. O setor agrícola é responsável por quase 40% das emissões de gases de efeito estufa, principalmente por causa do metano liberado por animais como vacas e ovelhas. O objetivo final de Dublim é reduzir em 1/4 as emissões de gases de efeito estufa provenientes da agricultura até 2030.

Resta saber se o abate industrial das centenas de milhares de bovinos surtirá real efeito ou se o sacrifício dos animais atende apenas a uma necessidade do branding ambiental irlandês, uma vez que a Europa se encontra muito longe de alcançar os objetivos ecológicos estipulados pela última COP, embora não dê o braço a torcer na hora de negociar com países emergentes.

Por um lado, a Irlanda possui mais gado do que pessoas, com 5 milhões de irlandeses para 6,5 milhões de vacas. Um número que aumentou 40% nos últimos 10 anos.

De acordo com um comunicado emitido pela Comissão Europeia ao Departamento de Agricultura da Irlanda e relatado pelo Irish Times, esse crescimento foi impulsionado pelo fim das cotas de leite na UE em 2015.

Na época, a Comissão advertiu que a Irlanda precisava ser "mais ambiciosa" no cumprimento das metas climáticas, ambientais e de biodiversidade antes de assinar seu mais recente plano estratégico da Política Agrícola Comum (PAC).

Combate aos gases de efeito estufa

O metano (CH4) é o segundo gás de efeito estufa que contribui para o aquecimento global. Embora não permaneça na atmosfera por tanto tempo quanto o dióxido de carbono, ele é muito mais potente em termos de efeitos duradouros.

Em um período de 20 anos, seu efeito de aquecimento é 84 vezes maior do que o do CO2. De fato, o metano é responsável por "cerca de 30%" do aquecimento global desde a Revolução Industrial, como apontou a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, na COP26 em Dublim, em 2021.

Cerca de 40% das emissões de metano produzidas pelo homem são provenientes da agricultura em todo o mundo e, principalmente, da pecuária. E o abate dos quase 200 mil bovinos em três anos reduziria as emissões de CO2 em quase uma tonelada.

Embora a medida seja atualmente planejada de forma voluntária, ela está provocando a ira de fazendeiros e associações de proteção animal.

Reação dos agricultores na França

Desde a publicação de um relatório ambiental do Tribunal de Contas da França em 24 de maio de 2023, houve fortes reações entre os agricultores franceses. "É muito complicado para os agricultores ler que sua atividade deve cessar ou ser bastante reduzida", disse à agência AFP Arnaud Rousseau, presidente da FNSEA, o principal sindicato agrícola. "Foi um verdadeiro golpe", acrescentou.

Vários agricultores recorreram ao Twitter para expressar sua raiva e cansaço, em um momento em que o setor atrai cada vez menos pessoas na França.

Estudos europeus comprovam que a criação intensiva de gado não tem a mesma pegada de carbono que a criação de gado livre em pastagens, que incentiva a biodiversidade. Da mesma forma, uma fazenda de gado alimentada localmente poluirá menos do que uma fazenda que importa alimentos baratos de outro país.

França é o maior produtor de gado da Europa

No entanto, a criação de vacas é responsável pela maior parte das emissões do setor agrícola francês (45%) e por 11,8% das emissões do país, o que não é insignificante: a França é o maior produtor de carne bovina da Europa e tem o segundo maior rebanho de gado leiteiro, atrás apenas da Alemanha.

O fato de que um rebanho de vacas emita metano e que esse gás contribui definitivamente para a mudança climática já foi comprovado há muito tempo.

No entanto, a pecuária ainda é o setor mais subsidiado da França, recebendo € 4,3 bilhões em subvenções todos os anos. Em seu relatório, o Tribunal de Contas da França questiona justamente essa escolha orçamentária.

(Com agências e imprensa francesa)

