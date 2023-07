Berlusconi deixa € 100 milhões para última companheira de 33 anos

O bilionário do setor de comunicação e ex-primeiro ministro italiano Silvio Berlusconi, que morreu em 12 de junho aos 86 anos, deixou € 100 milhões (US$ 109 milhões, R$ 528 milhões cotação atual) para sua última companheira, Marta Fascina, de 33 anos. A informação foi revelada no testamento, divulgado nesta quinta-feira (6).

A companheira de Silvio Berlusconi, Marta Fascina, durante o funeral do ex-premiê AP - Antonio Calanni

Texto por: RFI