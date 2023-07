Equipes de resgate da Espanha localizam barco com cerca de 200 pessoas perto das Ilhas Canárias

Equipes de resgate da Espanha localizaram, nesta segunda-feira (10), um barco no Atlântico com cerca de 200 pessoas a bordo. Há quase duas semanas, a guarda costeira procurava uma embarcação com o mesmo número de migrantes que haviam partido do Senegal com intenção de chegar à Espanha.

"O avião" encarregado das buscas "localizou um barco que parece ser aquele que procuramos porque, do ar, (os socorristas) viram que poderia haver cerca de 200 pessoas a bordo", disseram as autoridades espanholas. “Ainda não podemos confirmar a 100%, mas é provável que seja o mesmo”, sublinhou um porta-voz das operações.

De acordo com a mesma fonte, um navio de salvamento marítimo espanhol partiu do arquipélago das Ilhas Canárias para fazer o resgate desta embarcação, que está situada a 71 milhas náuticas (cerca de 131 quilômetros) ao sul da ilha de Gran Canária, no noroeste da África.

A pedido das autoridades espanholas, um navio mercante também zarpou para a zona onde se encontrava a embarcação.

De acordo com a ONG Walking Borders que obtém informações por meio de ligações de migrantes ou seus familiares, o barco procurado pelas autoridades espanholas havia deixado a cidade senegalesa de Kafountine no dia 27 de junho. “As famílias nos informaram do desaparecimento do barco, do qual não tinham notícias havia vários dias”, disse a fundadora da ONG, Helena Maleno.

Outros barcos desaparecidos

Outras duas embarcações que partiram do Senegal em 23 de junho, com cerca de 120 pessoas a bordo no total, também estão desaparecidas, ainda segundo a Walking Borders.

Os socorristas espanhóis haviam alertaram os navios mercantes presentes na área sobre o desaparecimento dos barcos, sem nenhuma pista até hoje.

“Ainda há tempo para salvar essas vidas. Eles estão há muitos dias na água, mas são os barcos de madeira” que resistem, assegurou Maleno. O número total de pessoas desaparecidas, incluindo as do barco recém-localizado, pode chegar a 300.

Situadas ao largo da costa da África Ocidental, as Ilhas Canárias tornaram-se o principal destino dos migrantes que tentam chegar à Espanha. O verão é o período mais ativo para todas as tentativas de cruzamento de fronteiras.

A rota migratória atlântica é uma das mais perigosas do mundo, além do Mediterrâneo. Em 2022, pelo menos 559 pessoas, incluindo 22 crianças, morreram tentando chegar às Ilhas Canárias, segundo dados da Organização Internacional para as Migrações (OIM) das Nações Unidas.

