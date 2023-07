Na Espanha, extrema direita pressiona candidato favorito a adotar discurso mais conservador

Apesar de aparecer à frente nas pesquisas de intenção de voto da Espanha, o conservador Partido Popular está em posição delicada nas eleições legislativas deste mês. Alberto Núñez Feijóo tem sido empurrado para a direita em temas importantes, como violência contra mulheres, direitos LGBT, aborto e imigração. Isso se quiser contar com o apoio do Vox, da extrema direita, para um eventual governo. Feijóo tem se esquivado, mas o debate desta segunda-feira (10) deverá obrigá-lo a tomar posições.

Homem passa diante de cartazes dos candidatos Yolanda Diaz, do partido de esquerda Sumar, Pedro Sánchez, primeiro-ministro socialista, Alberto Nunez Feijoo, líder do partido popular, e Santiago Abascal, do Vox em Ronda, na Espanha.

Com informações de François Musseau, correspondente da RFI em Madri

Quando perguntado sobre o programa da extrema direita, o candidato do PP, Alberto Núñez Feijóo, não esconde seu constrangimento. Nos últimos dias, ele tem repetidamente evitado falar sobre as promessas radicais do Vox, cujo apoio deve ser essencial para a formação de um possível governo no futuro.

De acordo com a pesquisa 40db, o PP tem ligeira liderança nas intenções de voto diante do PSOE. Os conservadores marcam 31 pontos frente a 29,3 dos socialistas. Enquanto a extrema direita do Vox soma 15 pontos, e a esquerda do Sumar, 13,5 pontos.

A extrema direita aproveita sua posição como aliado fundamental para tentar impor suas pautas à direita. Em primeiro lugar, ela quer retirar as principais autonomias das 17 regiões em políticas de saúde, de educação e justiça e devolver o controle total ao governo nacional --modelo que vigorava durante a ditadura espanhola.

O Vox quer também revogar leis progressistas, chamadas pelo líder Santiago Abascal de "criminosas": o direito à eutanásia, ao aborto, e outras leis que protegem direitos da comunidade LGBTQIA+. O partido também quer endurecer a entrada de imigrantes, com mais controles nas fronteiras e menos espaço para o asilo. E quer ainda eliminar as políticas de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica.

Na maior parte dessas temas, o posicionamento clássico do PP estaria mais próximo daquele defendido pelos socialistas. No entanto, com o crescimento do apoio da extrema direita, o partido conservador tradicional tem um dilema.

O atual primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez (PSOE, à esquerda), enfrenta nesta noite o conservador Alberto Núñez Feijóo (PP, à direita), durante debate na televisão. AFP - THOMAS COEX,ARIS OIKONOMOU

Sánchez tentará reduzir diferença no debate

E essa deve ser a fraqueza explorada por Pedro Sánchez durante o debate desta noite. Este será o único encontro cara a cara de Sánchez e Feijóo até as eleições de 23 de julho. Os dois partidos descartaram a participação dos candidatos Yolanda Díaz, da Sumar (esquerda radical), e Santiago Abascal, do Vox.

Os especialistas dizem que 10% do eleitorado ainda está indeciso, sendo que a maioria se situa no centro. São esses 700 mil eleitores espanhóis que podem ser conquistados nesta segunda à noite.

A dois pontos do PP, o primeiro-ministro deve partir para o ataque, sublinhando os "retrocessos" que a sociedade espanhola pode ter caso uma aliança entre conservadores e Vox governem o país. O socialista deve também defender seu histórico econômico favorável.

Feijóo tem todo o interesse em apresentar Pedro Sánchez como amigo dos partidos pró-independência da Catalunha e do País Basco, que apoiaram seu orçamento nos últimos anos. Assim, o primeiro-ministro seria alguém que não defende os interesses nacionais. O slogan de Feijóo é: "Vote em Sánchez ou na Espanha".

Conforme um editorialista do jornal espanhol ABC, o vencedor certamente será aquele que cometer menos erros.

