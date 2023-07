Rússia acusa ativista trans de 'traição' e endurece ainda mais lei contra pessoas transgênero

Os deputados russos endureceram, nesta quinta-feira (13), um projeto de lei que proíbe transições de gênero e retirou o direto de pessoas transsexuais adotarem crianças. Em paralelo, os serviços de segurança russos (FSB) prenderam um ativista transgênero acusado de "alta traição" em benefício da Ucrânia.

Publicidade Leia mais

Desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022, Moscou tem ampliado as medidas conservadoras na política nacional, sobretudo contra as pessoas LGBTQIA+. O argumento é querer eliminar comportamentos que consideram "desviantes" e provenientes do Ocidente.

Em meados de junho, a Câmara baixa do Parlamento aprovou, em primeira leitura, o projeto de lei que proíbe intervenções médicas e as alterações de estado civil em processos de transição de gênero. Nesta quinta-feira, os deputados acataram uma nova versão do texto, em segunda leitura.

A única exceção são as "doenças congênitas" em crianças, por decisão de uma comissão médica federal. A Duma (Parlamento) especifica em um comunicado que o texto proibirá os tratamentos hormonais para transição de gênero. Além disso, pessoas que passaram por este processo serão proibidas de adotar ou obter a custódia de crianças na Rússia, de acordo com a nova versão do documento.

O projeto acrescenta que o procedimento também pode ser um "motivo" para a suspensão de um casamento. O texto será analisado pela terceira e última vez nesta sexta-feira (14), informou a Duma.

Ativista é espancado e preso

Horas antes da análise do projeto de lei, os serviços de segurança russos (FSB) anunciaram a prisão de um ativista transgênero acusado de "alta traição" em favor da Ucrânia. Em um vídeo da prisão, filmado pelo FSB e transmitido pela mídia estatal russa, homens encapuzados e armados com coletes à prova de balas e uniformes camuflados saem de um veículo e espancam brutalmente o suspeito contra um muro na rua.

“Socorro”, disse o suspeito, gemendo, antes de ser algemado e conduzido para dentro da van.

Segundo o FSB, o detido é um ativista transgênero LGBTQIA+ que "foi designado como mulher ao nascer" e trabalha como voluntário para a ONG OVD-Info. A organização documenta a repressão política na Rússia.

Prisão perpétua

O suspeito é acusado de administrar um projeto que organizou transferências de dinheiro para organizações na Ucrânia "com o objetivo de financiar" o Exército ucraniano, segundo o serviço secreto russo.

"O FSB frustrou as atividades ilegais de um cidadão russo, morador da região de Oriol, envolvido em (um crime) de alta traição por fornecer assistência financeira às forças armadas ucranianas", declarou o FSB em comunicado. O crime é passível de prisão perpétua na Rússia.

Com informações da AFP

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro