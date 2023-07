Portugal restabelece controle aleatório de fronteiras antes da chegada do Papa Francisco

Portugal restabeleceu neste sábado (22) os controles aleatórios em suas fronteiras, como preparação da chegada do Papa Francisco e de um milhão de jovens católicos para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que acontece no início de agosto no país.

Esta medida "excepcional" para "prevenir possíveis ameaças à ordem pública e à segurança interna" vai vigorar até 7 de agosto, informaram as autoridades portuguesas. Os controles de identidade nas fronteiras serão "aleatórios e não sistemáticos", esclareceu na sexta-feira (21) o ministro do Interior, José Luis Carneiro, acrescentando que essa medida é coordenada entre autoridades espanholas, francesas e italianas. Portugal se prepara para a chegada de cerca de um milhão de jovens de todo o mundo que devem participar da JMJ, marcada para acontecer entre 1 e 6 de agosto, e que terá a presença do Sumo Pontífice argentino. Francisco, de 86 anos, que passou por uma operação abdominal em junho, confirmou a sua participação na JMJ 2023. Ele sofre de dores no quadril e dores no joelho, passou por operações e uma infecção respiratória, problemas médicos recorrentes que tem enfrentado desde a sua eleição, em 2013. Mais de 500 eventos A Jornada Mundial da Juventude consiste em um conjunto de eventos culturais, religiosos e desportivos protagonizados pelos próprios peregrinos, "visando a partilha da vivência cristã, fruto da criatividade e generosidade de cada um", segundo a programação oficial. Estão previstas "apresentações musicais, espetáculos de dança e teatro, conferências e encontros sobre a universalidade da fé". O festival estava previsto para agosto de 2022, mas foi adiado devido à pandemia de Covid-19. A programação tem mais de 500 eventos e acontece por toda a cidade de Lisboa, e também em Loures, Almada, Amadora, Cascais, Oeiras e Torres Vedras, onde serão distribuídos diversos palcos, sempre com entrada livre. A agenda do Papa durante a viagem de cinco dias a Portugal terá mais de vinte reuniões e onze discursos, incluindo várias missas. (Com informações da AFP)