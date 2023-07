Condenados por atos terroristas em Paris são considerados culpados por ataques na Bélgica

Salah Abdeslam e Mohamed Abrini, já condenados à prisão perpétua em Paris pelos ataques de 13 de novembro de 2015, foram considerados culpados de "assassinato em um contexto terrorista" nesta terça-feira (25) em Bruxelas, no julgamento dos ataques suicidas de 2016 na capital belga.

via REUTERS - POOL

Esse é o crime mais grave apresentado ao Tribunal de Justiça de Bruxelas para julgar esses ataques de kamikazes m, que causaram 32 mortes em 22 de março de 2016.

Ambos podem ser novamente condenados à prisão perpétua.

Ao contrário do belga-marroquino Mohamed Abrini, o "homem do chapéu" que acompanhou os dois agressores no aeroporto de Bruxelas-Zaventem, o francês Salah Abdeslam negou seu envolvimento nos ataques.

Preso em 18 de março de 2016 na cidade de Molenbeek, em Bruxelas, ele estava na prisão no dia dos ataques.

Nesse julgamento extraordinário, que teve início em dezembro de 2022 na capital belga, um total de nove homens compareceram, incluindo Abdeslam e Abrini. Um décimo réu foi julgado em sua ausência porque se presumia que ele estava morto na Síria.

Em sua acusação em abril, o escritório do promotor federal pediu que oito dos dez réus fossem condenados por "assassinato em um contexto terrorista", pois foram considerados "coautores" dos atos.

O júri concordou em apenas seis casos.

O tunisiano Sofien Ayari, cúmplice no final da fuga de Abdeslam, preso como ele em 18 de março, e o ruandês Hervé Bayingana Muhirwa, acusado de ter abrigado Abrini em Bruxelas, escaparam do crime mais grave.

No entanto, Ayari e Bayingana Muhirwa foram considerados culpados de participar das atividades de um grupo terrorista. Os dois últimos acusados, os irmãos Smail e Ibrahim Farisi, que estavam em liberdade, foram absolvidos.

Ataques suicidas

Na manhã de 22 de março de 2016, dois homens se explodiram no aeroporto internacional de Bruxelas-Zaventem e um terceiro, uma hora depois, em uma estação de metrô no coração do bairro europeu.

Além dos 32 mortos, a acusação contabilizou cerca de 700 feridos ou traumatizados. Há cerca de mil partes civis no processo.

Conforme exigido pela lei belga, as sentenças para os culpados não serão proferidas até uma etapa posterior, após uma nova fase de argumentos finais e apresentações da defesa. Essa fase não ocorrerá até o início de setembro, após as férias judiciais.

(Com AFP)

