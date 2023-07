"Estamos prontos para mais", diz líder de partido de extrema direita na Alemanha

Cerca de 600 pessoas se reuniram nesta sexta-feira (28) para a abertura do congresso da AfD (Alternativa para a Alemanha), partido de extrema-direita do país, em Magdeburg, cidade no antigo leste comunista. Paralelamente, grupos antiextremistas realizavam manifestações.

Os co-líderes do AfD, Tino Chrupalla, à esquerda, e Alice Weidel, chegam à conferência do partido federal Alternativa para a Alemanha, ou AfD, no Magdeburg Messe, Alemanha, sexta-feira, 28 de julho de 2023. O AfD, com 10 anos de existência, reuniu-se na cidade de Magdeburg, no leste do país, para uma convenção que se estenderá pelos próximos dois finais de semana, na qual planeja escolher candidatos e definir sua plataforma política para a eleição do Parlamento Europeu em junho próximo.

O colíder da AfD, Tino Chrupalla, disse que, uma década após sua criação, o partido "atingiu a maioridade".

"Estamos prontos para mais", disse ele aos delegados reunidos. "Estamos do lado do futuro, não somos de ontem - mais e mais pessoas estão percebendo isso."

Após vitórias recentes em eleições locais, o partido está preparando o terreno para o que espera que sejam mais vitórias nas eleições europeias e estaduais do ano que vem, bem como na votação nacional em 2025.

Durante dois fins de semana consecutivos, os membros da AfD de toda a Alemanha devem debater o programa do partido para as eleições europeias, em junho.

Criada como um grupo antieuro, a Alternativa para a Alemanha se transformou em um partido anti-islâmico e anti-imigração e capitalizou o fluxo de refugiados sob o governo da então chanceler Angela Merkel.

Estimulado pelo descontentamento com as políticas da coalizão governista, liderada pelos social-democratas do chanceler Olaf Scholz, bem como por uma economia enfraquecida, a AfD viu um salto em seus índices de votação.

Agora é o segundo em nível nacional, à frente do partido de Scholz e logo atrás do principal bloco de oposição conservadora.

Antes do início da reunião, Alice Weidel, outra líder da AfD, deixou claras as ambições do partido, dizendo que planejava apresentar um candidato a chanceler nas eleições de 2025 pela primeira vez.

Com 78 deputados no parlamento, de um total de 736, a AfD já é o segundo maior grupo do Bundestag.

Mas seu crescimento em popularidade perturbou o establishment político, bem como grandes setores do público, e dezenas de manifestantes protestaram do lado de fora do centro de conferências em Magdeburg.

"Tenho medo do que pode acontecer se a AfD chegar ao poder em algum momento", disse Steven Braun, 18, que viajou da cidade de Bremen, no norte, para participar do protesto.

Sucesso no leste

Nos últimos tempos, o partido conseguiu atrair muitos eleitores descontentes, disse Matthias Jung, do instituto de pesquisas Forschungsgruppe Wahlen.

“Eles vão desde o jovem armado com um taco de beisebol, que tem uma visão de mundo restrita, até os de extrema direita, até alguém com pouco interesse em política, incomodado com as atuais políticas do governo e que não vê a oposição conservadora como uma alternativa sólida.

A AfD tem sido particularmente bem-sucedida no leste do país, onde muitos sentem que perderam com a reunificação nacional em 1990.

Em áreas que antes faziam parte da comunista República Democrática Alemã, a AfD conseguiu, nas últimas semanas, eleger seu primeiro prefeito, bem como seu primeiro administrador distrital.

E é no leste, onde a AfD já está obtendo cerca de 30% de apoio nas pesquisas de opinião, que o partido espera novas vitórias no ano que vem.

Os estados da Turíngia, Saxônia e Brandemburgo realizarão votos para seus parlamentos regionais em setembro de 2024 e há uma chance de que em pelo menos uma das três legislaturas a AfD ganhe o maior número de assentos.

O partido pode se tornar a "força mais forte" nos três estados, previu Chrupalla, acrescentando: "Podemos assumir a responsabilidade de governar".

Em contraste, nos estados ocidentais da Baviera e Hesse, onde as eleições regionais ocorrerão em outubro, a AfD tem algum apoio, mas está estagnada nas pesquisas.

Scholz tentou minimizar o recente aumento da popularidade do AfD, dizendo que não esperava que o partido obtivesse ganhos significativos nas próximas eleições gerais.

Mas a oposição União Democrata Cristã, o partido da ex-chanceler Merkel, está lutando para apresentar uma estratégia eficaz enquanto o AfD atrai cada vez mais seus eleitores.

O líder Friedrich Merz causou uma tempestade no fim de semana passado quando disse que seu partido poderia estar aberto para trabalhar com o AfD ao nível local, levando-o a recuar rapidamente nos comentários.

Com informações da AFP

