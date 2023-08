Papa alerta para “urgência dramática” do clima e lamenta morte de peregrina francesa

Em seu segundo dia de visita na capital portuguesa para participar na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), o papa Francisco recordou aos jovens "a urgência dramática" do aquecimento global e defendeu uma "ecologia integral". O pontífice destacou a importância de “cuidar da casa comum” e pediu para que seja redefinido o que se chama de progresso e evolução.

Publicidade Leia mais

Durante um encontro com estudantes na Universidade Católica de Lisboa, nesta quinta-feira (3), o papa Francisco destacou o conceito de "ecologia integral", uma marca de seu pontificado desenvolvida na encíclica "Laudato Si" (2015), dedicada à defesa do meio ambiente, que vincula ecologia e justiça social, integrando estreitamente o ser humano com a natureza.

"Devemos reconhecer a urgência dramática de cuidar da casa comum. No entanto, isso não pode ser feito sem uma conversão do coração e uma mudança da visão antropológica subjacente à economia e à política", e acrescentou "não podemos nos contentar com simples medidas paliativas ou com tímidos e ambíguos compromissos", cravou o pontífice.

O papa discursou em espanhol, após ouvir os depoimentos de vários jovens na instituição de ensino, fundada em 1967 por jesuítas. "Não queremos polarizações, mas visões em conjunto", disse ele diante das 6.500 pessoas que compareceram ao evento, segundo informações da agência Lusa.

O chefe de Estado do Vaticano já tinha abordado a temática ambiental na quarta-feira (2), "em nome do progresso, já se abriu caminho a muito retrocesso", preconizando que a atual geração é que "pode vencer este desafio".

"Temos necessidade de uma ecologia integral, de escutar o sofrimento do planeta juntamente com o dos pobres", e enfatizou a necessidade de discutir o tema das migrações, juntamente com o da queda da natalidade.

Morte de peregrina francesa

Ainda na terça-feira (1), a porta-voz da Fundação JMJ, Rosa Pedroso Lima, afirmou que uma peregrina de origem francesa, que estava em Portugal para participar do evento, teria sofrido um acidente na casa onde estava acolhida e teve de ser hospitalizada.

Nesta quinta-feira (3), durante a celebração de uma missa na Nunciatura Apostólica, em Lisboa, o Papa Francisco lamentou a morte da mulher de 62 anos. Estiveram presentes quatro familiares da peregrina francesa, segundo a sala de imprensa da Santa Sé.

A 4ª Jornada Mundial

O líder religioso esteve em outras edições do evento católico, no Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019), sendo esta a quarta JMJ para o papa Francisco. O religioso, de 86 anos tem a saúde cada vez mais frágil. Ele foi hospitalizado três vezes desde 2021, e atualmente precisa de uma cadeira de rodas ou de uma bengala para seus deslocamentos.

Considerada a maior reunião internacional de católicos, a JMJ foi criada em 1986 por iniciativa de João Paulo II. A edição de Lisboa foi inicialmente marcada para 2022, mas foi adiada devido à pandemia.

Com AFP

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro