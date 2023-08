Papa encerra JMJ com missa para 1,5 milhão de fiéis em Lisboa

O papa Francisco celebrou neste domingo (6) a missa de encerramento da 16ª Jornada Mundial da Juventude (JMJ) diante de 1,5 milhão de fiéis, em Lisboa. O sumo pontífice anunciou também que Seul acolherá em 2027 a próxima edição do evento, o maior encontro de católicos no mundo.

Publicidade Leia mais

Com informações de Anna Kurian, correspondente daRFI em Lisboa, e agências

Foi em clima de festival de música que uma multidão se reuniu no Parque no Tejo, em Lisboa, para a aguardada missa de encerramento do JMJ 2023. Milhares de peregrinos acamparam no local e acordaram ao som de um padre DJ. Entre as barracas, bandeiras de dezenas de países indicavam a magnitude do encontro dedicado à juventude católica, realizado desde 1986.

Ponto alto do evento, a missa deste domingo foi transmitida por telões gigantes e contou com 10 mil padres, 700 bispos, 30 cardeais e um altar colossal. Como já era previsto, o papa rezou "por aqueles que não puderam vir em razão de conflitos e guerra", referindo-se diretamente ao povo ucraniano. "Sinto uma grande dor pela querida Ucrânia, que continua sofrendo muito", disse ele.

No final da celebração, o sumo pontífice agradeceu calorosamente ao público, voluntários e organizadores do JMJ, sem esquecer a capital portuguesa. "Obrigado à Lisboa, que permanecerá na memória desses jovens como uma casa de fraternidade e uma cidade dos sonhos", declarou.

Foi o próprio papa que informou a próxima capital a acolher o encontro, Seul, em 2027. A escolha da sede não é uma surpresa: a quantidade de católicos na Coreia do Sul - 11% da população - cresce desde que Francisco fez uma viagem ao país, em 2014, onde celebrou uma missa em prol da reunificação da península coreana.

Rock star

Como um verdadeiro rock star, Jorge Bergoglio foi ovacionado pela multidão ao percorrer ao Parque do Tejo em seu papamóvel neste domingo. Na véspera, no mesmo local, mais de um milhão de pessoas participaram de uma gigantesca vigília com ares de rave.

Aguardando a chegada do religioso argentino, jovens dançaram e cantaram ao som de hinos religiosos, mas também de músicas pop-rock e eletrônica, emanadas de alto-falantes gigantes. No início da noite, o público assistiu a um espetáculo grandioso, entre danças de coreógrafos e balés de drones que iluminaram o céu da capital portuguesa.

Em um aplaudido discurso, o papa pediu para que os jovens não desistam de "caminhar em direção a Jesus". "O que vale não é jamais cair, mas sempre se levantar", declarou.

O animado público aproveitou até o último minuto do evento. "Foi uma noite magnífica. Nunca havia vivido nada como isso", afirmou a americana Elsa González, líder de um grupo de jovens católicos do Texas.

42a viagem internacional

Antes de finalizar essa que foi sua 42a viagem internacional desde assumiu o cargo, em 2013, o papa ainda se reunirá neste domingo em Lisboa com voluntários que participaram da organização do JMJ. O religioso encarou uma agenda agitada desde que pousou na capital portuguesa, na quarta-feira (2), mas se mostrou sorridente e em boa forma durante toda a estadia.

Há dois meses Francisco foi submetido a uma importante operação no abdômen, suscitando preocupações sobre sua saúde. Durante toda a Jornada em Lisboa, ele se deslocou em cadeira de rodas ou apoiado em uma bengala. Apesar de aparentar estar um pouco mais frágil, o papa não perdeu o ânimo, improvisando seus discursos e abordando questões como meio ambiente, guerra na Ucrânia ou as dores das vítimas de abusos sexuais por parte de membros da Igreja Católica.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro