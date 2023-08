Resgate de homem morto esmagado por queijos na Itália levou mais de 20 horas

Um produtor de queijo italiano morreu na noite de domingo (6) na Lombardia, no norte do país, esmagado por várias rodas de queijos que caíram de uma prateleira. O homem de 75 anos foi soterrado por uma montanha Grana Padano, um dos produtos agroalimentares mais famosos do país.

Foto ilustrativa de um depósito para fabricação de queijo parmesão, na Itália. (Photo : Filippo Monteforte/AFP)

Texto por: RFI

Publicidade Leia mais "Tivemos que remover os queijos e as prateleiras manualmente. Demoramos cerca de 12 horas para encontrar" a vítima na manhã desta segunda-feira, afirmou Antonio Dusi, bombeiro da cidade de Bérgamo, destacando o caráter "complexo" da intervenção que mobilizou 20 homens. A fábrica, localizada na pequena cidade de Romano di Lombardia, ao sul de Bérgamo, continha um total de 25.000 rodas de queijo armazenadas em prateleiras de metal que chegavam a dez metros de altura. Milhares delas caíram, matando o proprietário da empresa Giacomo Chiapparini, que trabalhava dentro do depósito. Local era monitorado por robô Os serviços de emergência foram alertados pelos familiares da vítima logo após a queda dos queijos, por volta das 21h locais de domingo, 16 horas no Brasil. Uma investigação foi aberta para entender as causas do acidente. Os prejuízos econômicos também estão sendo avaliados. Segundo o diário italiano Il Corriere della Sera, a vítima estava sozinha no armazém, destinado a alojar as rodas de queijo durante o período de maturação e onde tinha vindo controlar um robô que revira e limpa automaticamente a produção. O queijo produzido por esta empresa é o Grana Padano, que se assemelha ao parmesão e é muito apreciado na península. (Com informações da AFP) NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro Acompanhe todas as notícias internacionais baixando o aplicativo da RFI