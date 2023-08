Confusas com frio e chuva fora de época, focas britânicas perdem a pele prematuramente

Enquanto muitas partes do mundo estão sofrendo com o calor e os incêndios no hemisfério norte, em agosto de 2023, uma ilha resiste. Pode parecer comum por causa de sua má fama, mas o Reino Unido está passando por um verão desastroso, com chuva e frio. Como resultado, até mesmo as focas já estão se preparando para o inverno. O fenômeno também faz parte das temidas mudanças climáticas.

Émeline Vin, correspondente da RFI em Londres

As focas do Cornwall Sanctuary, um refúgio para mamíferos feridos em Londres, começaram a fazer a muda. Esse é um fenômeno que ocorre todos os anos, quando as focas mudam a pelagem do verão para o inverno, algo que era esperado somente para o final do ano.

De acordo com os guardiões do refúgio, as focas "desistiram da ideia de ter um verão" este ano, depois de um dos meses de julho mais úmidos já registrados e temperaturas bem abaixo das normas sazonais, provavelmente como resultado das mudanças climáticas.

Para as focas selvagens, essa muda exige muita energia em uma época inadequada do ano, já que ondas de calor ainda podem ocorrer neste verão. Essa não é a única anomalia observada nas focas. Há alguns anos, a estação de acasalamento tem começado cada vez mais cedo, com filhotes de foca, ou marsupiais, aparecendo já em agosto, em vez de setembro.

Aquecimento global

Novamente, esse atraso se deve ao aquecimento global, mas os nascimentos estão ocorrendo no auge da temporada turística.

O Cornwall Sanctuary lembra aos visitantes que devem ficar longe das focas de pelagem branca, que podem ser rejeitadas por suas mães e morrer de fome.

