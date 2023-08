Visita de Charles III à França deve acontecer em setembro, segundo jornal francês

A visita de Estado do rei Charles III da Inglaterra à França, adiada no último momento em março, devido aos protestos contra a reforma da Previdência, acontecerá em setembro, informou o jornal francês Sud-Ouest.

No fim de semana, o diário regional Sud-Ouest disse que a visita de Estado agora ocorrerá em setembro, e que o monarca e a rainha consorte Camilla visitarão Paris e Bordeaux, conforme planejado originalmente.

As datas aproximadas são de 20 a 22 de setembro, disse o jornal, acrescentando que o destacamento de segurança do rei Charles veio a Bordeaux em julho para preparar a visita.

O Sud-Ouest observa que o final de setembro já é um período muito movimentado para a França devido a uma visita programada do papa Francisco e da Copa do Mundo de rúgbi sendo sediada no país.

Segundo o jornal, pode ser que o príncipe William acompanhe seu pai e aproveite a oportunidade para assistir à partida de rúgbi do País de Gales contra Fiji, em Bordeaux.

Eliseu não confirma

O gabinete do presidente Emmanuel Macron, contatado pela AFP, se recusou a comentar a reportagem.

A discussão sobre a legislação para aumentar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos se transformou em protestos inflamados depois que Macron exerceu um controverso poder executivo para levar o plano ao parlamento sem votação, no último mês de março.

Os protestos às vezes se tornavam violentos e greves de semanas paralisavam grande parte da vida pública francesa.

Macron tomou a decisão de cancelar a visita, que teria sido a primeira viagem oficial do rei Charles ao exterior como monarca.

O palácio do Eliseu na ocasião disse que o presidente deseja "receber Sua Majestade o rei Charles III em condições que reflitam nossas relações amistosas".

