Ilhas Canárias encaram pior incêndio em 40 anos enquanto França teme onda de calor

O incêndio, que já devastou mais de 2.600 hectares num perímetro de mais de 30 quilômetros, na ilha espanhola de Tenerife é "provavelmente o mais complicado" das últimas quatro décadas no arquipélago das Canárias, situado na costa ocidental da África, afirmou quinta-feira (17) o presidente do governo regional.

As chamas, que começaram na noite de terça-feira (15), tomaram uma área arborizada e com barrancos na parte nordeste da ilha. O governo decretou o confinamento da localidade de La Esperanza, no município de Rosario, enquanto uma dezena de pequenos povoados ou aldeias nesta área turística foram evacuados por precaução. Cerca de 7.600 pessoas no total foram afetadas.

Mais de 250 pessoas, além de 17 aeronaves, estão mobilizadas contra as chamas. A Unidade Militar de Emergência, que intervém regularmente ao lado dos bombeiros para combater os incêndios mais perigosos, foi mobilizada.

"A noite foi muito dura (...) Este incêndio é provavelmente o mais complicado que tivemos nas Canárias (...) pelo menos nos últimos 40 anos", declarou o presidente do governo do arquipélago, Fernando Clavijo, durante uma conferência de imprensa em Tenerife. “O calor extremo e as condições climáticas (…) complicam o trabalho dos bombeiros”, acrescentou.

"Quando saímos, começamos a sufocar. É como se tivesse algo preso na garganta", disse Alba Gil, 37 anos moradora do povoado La Esperanza, onde autoridades deram ordem para ficar em casa devido à fumaça.

Onda de calor na França

A primeira-ministra francesa Elisabeth Borne decidiu, diante da onda de calor que assola parte da França, ativar uma unidade de crise interministerial nesta quinta-feira (17). A célula será presidida pelo chefe de gabinete da primeira-ministra, Jean-Denis Combrexelle. Participarão os seus homólogos dos principais ministérios interessados; Interior, Saúde, Solidariedade, Agricultura e Transporte, bem como os prefeitos e serviços dos departamentos envolvidos, conforme informações do gabinete da primeira-ministra.

A França pode vivenciar o episódio de calor mais intenso do verão nos próximos dias, segundo a Météo-France. Na manhã de quinta-feira, sete departamentos (Loire, Haute-Loire, Ain, Isère, Rhône, Savoie e Haute-Savoie) estavam em alerta laranja, que significa um pré-alerta antes do nível vermelho, o mais elevado.

"O calor deve se intensificar nos próximos dias e se expandir gradativamente. Calor forte e duradouro com picos próximos de 40°C", alertou a Meteo-France na rede X.

