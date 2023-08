Guerra na Ucrânia: estupro é "crime contra o país", afirma fundação de apoio às vítimas

O conflito na Ucrânia já custou dezenas de milhares de vidas, mas há também as vítimas de violência sexual. Para a Fundação Ucraniana de Saúde Pública, as vítimas devem entender que o estupro é "um crime cometido, antes de tudo, contra o país e não contra elas individualmente".

De acordo com reportagem da Franceinfo, dados da Procuradoria-Geral da Ucrânia apontam que, desde o início da invasão russa, foram identificadas 208 vítimas de violência sexual relacionada à guerra, sendo a grande maioria mulheres. Desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, os mortos foram contados em dezenas de milhares, ucranianos e russos, soldados e civis e cada país comunica as suas perdas. Mas o número real de mulheres vítimas de violência sexual causada pela ocupação russa ainda é desconhecido.

Poucas vítimas têm coragem de falar. Muitas preferem enfrentar seus traumas sozinhas, em um país também traumatizado. "Essas vítimas, que ousaram se manifestar, registrar uma denúncia, isso é só a ponta do iceberg", explica Inna Mikhailova, psicóloga que trabalha para a Fundação, que presta apoio a essas mulheres em Kiev. "Acho que o número de denunciantes vai aumentar quando nosso país for completamente libertado dos ocupantes e as mulheres finalmente se sentirem seguras dentro de nossas fronteiras", disse.

Segundo Mikhailova, “os principais obstáculos são a vergonha e o sentimento de culpa”, e as questões às quais nenhuma vítima escapa: “Por que aconteceu e por que aconteceu comigo?”

“É fundamental fazer com que essas mulheres entendam que não são elas as culpadas, mas que o estupro é uma arma de guerra”, afirmou a psicóloga à France Info. É "um crime cometido, sobretudo, contra o país e não contra elas individualmente", sublinha.

Halyna Skipalska, diretora da Fundação Ucraniana de Saúde Pública, onde Inna trabalha, insiste na ligação entre a violência sexual e as situações de ocupação, que continuam no sul e no leste da Ucrânia. "O que está acontecendo lá é pior do que tudo. Está acontecendo nos postos de controle, mas também nas cidades: as mulheres são forçadas a fazer sexo em troca de comida ou apenas para salvar vidas. São fatos que condenam essas vítimas na sociedade, em suas famílias, e por isso elas não podem falar sobre isso”.

Vítimas sem nome

A fundação ucraniana apoia, atualmente, 90 mulheres, mas poucas estão dispostas a testemunhar, não dando aos psicólogos seus nomes verdadeiros ou endereço. “Muitas mulheres até hoje não conseguem suprir suas necessidades básicas. Então, como poderiam cuidar de sua saúde mental, se perguntando como podem punir seu estuprador, testemunhar ou não?”, questiona a diretora.

Halyna Skipalska lembra que na Bósnia e Herzegovina, por exemplo, foram precisos de cinco a dez anos para que as mulheres se sentissem seguras o suficiente para testemunhar, sem correr o risco de serem excluídas da sociedade.

