Bombeiros salvam casas das chamas nas Ilhas Canárias; hotel de luxo é esvaziado

Os bombeiros obtiveram vitórias em sua batalha contra um grande incêndio florestal em Tenerife neste domingo (20), depois que o clima noturno melhor do que o esperado os ajudou a evitar que o fogo destruísse casas na ilha espanhola, disseram autoridades regionais. O incêndio começou na última terça-feira (15) em uma área montanhosa do nordeste, transformando-se rapidamente no maior incêndio florestal de todos os tempos nas Ilhas Canárias.

Até agora, o incêndio atingiu um perímetro de 84 km, queimou 11.600 hectares de terras e florestas, o que representa quase 6% da área total de Tenerife, e forçou mais de 12 mil pessoas a fugirem de suas casas, disse o governo regional, citando dados da polícia.

Apesar das expectativas de uma noite difícil, as coisas correram "muito melhor do que o esperado", disse o líder das Ilhas Canárias, Fernando Clavijo.

"Alertamos para uma situação complexa, com o aumento das temperaturas e do vento (...) é verdade que a noite começou muito difícil, com muitos telefonemas dizendo que o fogo estava muito perto das casas das pessoas", disse ele a repórteres na madrugada de domingo.

Mas os bombeiros "trabalharam muito intensamente" e passaram a noite sem perder uma única casa para o incêndio, disse ele, descrevendo-o como "quase um milagre".

Montse Roman, chefe técnico da operação, disse que as operações noturnas foram "focadas principalmente na defesa de infraestruturas e casas no flanco norte do incêndio", confirmando que "não houve mais evacuações ou ordens de confinamento".

No entanto, as autoridades ordenaram no domingo a evacuação do luxuoso hotel estatal Parador, próximo ao vulcão Monte Teide, o pico mais alto da Espanha, disseram os serviços de emergência. Não ficou imediatamente claro quantas pessoas foram evacuadas do hotel, localizado no meio do parque nacional do Teide, a 2.000 metros acima do nível do mar.

No domingo, cerca de 610 pessoas estiveram envolvidas na operação massiva para combater o incêndio e ajudar as pessoas afetadas por ele, com 20 unidades aéreas apoiando os esforços de combate ao fogo.

Enquanto no sábado, as unidades aerotransportadas realizaram 930 sobrevoos, jogando 1,5 milhão de litros de água nas chamas, disseram os serviços de emergência.

Prejuízos em vista

Enquanto o fogo se espalhava pela encosta da montanha em direção à cidade de La Matanza de Acentejo, no norte da tarde de sábado, Candelaria Bencomo Betancor, uma agricultora de 70 anos, observava angustiada.

"O incêndio está perto da nossa fazenda, temos caminhões, vans, galinhas, tudo... é um negócio que vai bem, mas se vier o fogo vai nos arruinar totalmente", falou às lagrimas para a AFPTV.

Até ao momento, o incêndio afetou 11 municípios de Tenerife, a maior das sete ilhas Canárias, tendo os serviços de emergência afirmado que a qualidade do ar foi afetada em grande parte da ilha “devido ao fumo gerado pelo incêndio”.

Pedro Martinez, que está encarregado dos esforços de combate às chamas, disse que o incêndio estava "se comportando como um incêndio florestal de sexta geração" - um termo que se refere a um mega incêndio florestal, e os esforços para combater as chamas estavam sendo dificultados pelas enormes nuvens de fumaça e o vento.

O incêndio gerou um vasto pilar de fumaça que agora se estende por cerca de oito quilômetros no ar, subindo muito acima do cume do Monte Teide. Espera-se que o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, visite a área na segunda-feira (21).

No ano passado, a Espanha sofreu mais de 500 incêndios que destruíram mais de 300.000 hectares, tornando-se o país mais atingido da Europa, segundo o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS). Até agora este ano, houve 340 incêndios, que devastaram quase 76.000 hectares, mostram os números do EFFIS.

(Com AFP)

