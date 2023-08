Incêndios não dão trégua na Grécia e corpos de 18 supostos migrantes são encontrados carbonizados

Atualmente, há nove frentes de incêndio ativas na Grécia, no nordeste do país, nas ilhas de Evia (perto de Atenas) e Kythnos, e na região central de Beócia, ao norte de Atenas. Ventos violentos e temperaturas de até 41°C estão alimentando os incêndios. Duas pessoas morreram na segunda-feira (21), e nesta terça-feira (22) foram encontrados os corpos de pelo menos 18 pessoas, supostamente migrantes.

Publicidade Leia mais

Os 18 corpos carbonizados foram encontrados no parque nacional de Dadia, perto da fronteira com a Turquia, um ponto de entrada frequente para migrantes, disse o porta-voz do corpo de bombeiros, Yiannis Artopios, à televisão local.

"A possibilidade de serem pessoas que entraram ilegalmente em nosso país está sendo examinada", já que nenhum morador foi dado como desaparecido, continuou Artopios, que acrescentou que as vítimas foram encontradas ao norte da cidade de Alexandroupolis.

O número atualizado de mortos dessa nova onda de incêndios subiu para 20 desde o início da semana. Na segunda-feira (21), um suposto migrante e um pastor idoso foram encontrados mortos ao norte de Atenas.

As chamas continuam a se alastrar no nordeste da Grécia, bem como nas ilhas de Evia e Kythnos e na região de Boeotia (ao norte da capital), alimentadas por ventos fortes e temperaturas de quase 41°C.

"É uma situação semelhante à de julho", disse uma porta-voz do corpo de bombeiros, referindo-se a uma onda anterior de incêndios que deixou cinco pessoas mortas.

Nesta terça-feira (22), um novo incêndio começou em um terreno na zona industrial de Aspropyrgos, nos subúrbios ocidentais de Atenas, cobrindo a área com uma nuvem negra de odor fétido. A população da área está sendo solicitada a permanecer em casa e trechos de estradas estão sendo fechados.

Incêndio florestal no vilarejo de Avantas, próximo à cidade de Alexandroupolis, Grécia, na segunda-feira, 21 de agosto de 2023. AP - Achilleas Chiras

Um hospital evacuado

Em Alexandroupolis, no nordeste da Grécia, 65 pacientes foram transferidos para uma balsa, que foi transformada em um hospital improvisado. As camas com pacientes com soro foram colocadas no piso do convés inferior da balsa, com cortinas fechadas para proteger contra o calor.

"Trabalho há 27 anos e nunca vi nada parecido com isso", disse Nikos Gioktsidis, enfermeiro. "Macas por toda parte, pacientes aqui, infusões ali (...) era como uma guerra, como se uma bomba tivesse explodido", continuou.

Os pacientes também foram evacuados de ambulância para clínicas próximas.

No restante do país, várias evacuações foram ordenadas. Na região central de Evia, os moradores de Nea Artaki, uma cidade industrial, foram forçados a evacuar. Fazendas de aves e suínos foram danificadas.

Mais de 60 incêndios nas últimas 24 horas

O corpo de bombeiros contabilizou mais de 60 focos de incêndios que começaram nas últimas 24 horas. Seis países enviaram ajuda por meio do mecanismo de proteção civil da União Europeia. Cerca de 120 bombeiros do Chipre, Romênia, República Tcheca, Croácia, Alemanha e Sérvia contribuirão para os esforços, disse o porta-voz da brigada de incêndio, Vassilis Vathrakogiannis, à televisão estatal ERT.

Espera-se que as condições muito quentes e muito secas persistam na Grécia até sexta-feira, de acordo com os serviços meteorológicos.

(Com AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro