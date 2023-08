Incêndios chegam às portas de Atenas, após seis dias consecutivos de combate ao fogo

Após os terríveis incêndios de julho, a Grécia continua a enfrentar uma segunda onda de fogos violentos. Eles avançam em várias frentes: nas áreas de Alexandroupoli, no norte do país, mas também em Attica, a região de Atenas em torno do Monte Parnes, no entorno da capital, e há dois dias ameaçam um importante parque nacional que abriga muitas espécies de pássaros, de acordo com a brigada de incêndio local.

Os focos de incêndio estão agora às portas de Atenas e o calor e os ventos fortes não ajudam a situação. O Monte Parnes, nos arredores da capital, está envolto em chamas. O vilarejo de Agia Paraskevi foi esvaziado de seus habitantes. Carcaças carbonizadas e árvores queimadas testemunham a triste situação desta segunda onda de incêndios na Grécia.

Na noite de quarta-feira (23), "houve uma explosão de fogo" na área, anunciou o porta-voz da brigada de incêndio no canal público de televisão ERT. Este é o sexto dia de uma batalha feroz para o corpo de bombeiros grego.

Na região de Alexandroupoli, no norte do país, as chamas estão se alastrando no parque natural de Dadia, perto da fronteira terrestre com a Turquia, segundo informações do correspondente da RFI, Joël Bronner.

Corpos de migrantes queimados

Essa proximidade com a fronteira turca explica o fato de os corpos de 18 migrantes terem sido encontrados lá na terça-feira (22) pelo corpo de bombeiros. Os migrantes e os solicitantes de asilo que tomam essa rota migratória para a Europa tendem a se esconder entre as árvores na esperança de escapar da expulsão para a Turquia, que é a política não oficial da Grécia.

Por enquanto, para proteger as casas de um incêndio que ainda se encontra fora de controle, os bombeiros e voluntários estenderam a zona de proteção contra incêndios nas imediações do vilarejo de Dadia, que leva o mesmo nome, na borda da floresta.

A floresta de Dadia, uma das áreas protegidas mais importantes da Grécia, também é famosa pela presença de várias aves de rapina, em especial a espécie emblemática do abutre-preto. No ano passado, a brigada de incêndio conseguiu deter as chamas pouco antes de elas atingirem seus locais de nidificação.

