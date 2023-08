Espanha faz apreensão recorde de 9,5 toneladas de cocaína vinda do Equador

A Polícia Nacional e a alfândega espanholas anunciaram na sexta-feira (25) a apreensão de quase 9,5 toneladas de cocaína provenientes do Equador. Esta foi considerada a maior apreensão da droga da história do país.

Publicidade Leia mais

A apreensão ocorreu na quarta-feira (23) no porto de Algeciras, no sul da Espanha, e constitui “o maior carregamento oculto de cocaína na Espanha até hoje”. Foram 9.436 quilos que estavam escondidos em caixas de bananas, num contêiner refrigerado, informaram as autoridades.

De acordo com o comunicado divulgado pela polícia e a alfândega, a operação representa “um golpe sem precedentes para uma das mais importantes organizações criminosas, em nível mundial, na distribuição de cocaína, cujos destinatários eram as principais redes criminosas da Europa.” A rede criminosa envolvida no envio não foi identificada.

Pistas de mais de 30 organizações criminosas europeias, que receberiam o carregamento, foram encontradas na carga.

A entidade responsável pelo transporte estava autorizada a enviar 40 contêineres por mês para a Europa e “dispunha de uma extensa rede comercial para o envio de cargas do Equador para Espanha”, utilizando também o porto de Vigo, no noroeste do país.

A polícia não relatou prisões durante a operação.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro