Presidente da Federação Espanhola de Futebol se recusa a pedir demissão por beijo em jogadora

Durante a abertura da assembleia geral da Federação, nesta sexta-feira (25), convocada de última hora, Luis Rubiales justificou o beijo dado na boca da jogadora Jenni Hermoso. O "selinho" aconteceu na final da Copa do Mundo feminina de futebol, que a seleção espanhola venceu, no domingo passado (20), em Sydney.

Em um discurso de meia hora, Rubiales deixou claro que se considera vítima de uma tentativa de um "assassinato social" após o incidente com Hermoso.

O presidente da Federação Espanhola de futebol insistiu que "não irá pedir demissão" e que o beijo dado na jogadora foi "espontâneo, mútuo e consentido". Ele afirma que não aproveitou de sua posição e que a jogadora teria autorizado o selinho, o que ela não confirmou.

"Meu Deus, o que vão pensar as mulheres que foram vítimas de agressões sexuais?", questionou. Na Espanha, beijar alguém sem seu consentimento é considerado um delito.

Rubiales também pediu desculpas à rainha Letizia, que estava ao lado dele na tribuna do estádio em Sidney, acompanhada da filha, a infanta Sofia, de 16 anos. Ele colocou a mão em seus órgãos genitais durante uma comemoração no jogo que deu a vitória à Espanha. O incidente ocorreu antes do polêmico beijo.

Em seu discurso, o presidente da Federação Espanhola de Futebol também criticou o "falso feminismo" que "não está em busca da verdade", em alusão à reação da ministra do Trabalho, Yolanda Díaz, que foi uma das primeiras a exigir sua demissão.

Em uma mensagem publicada na rede X (ex-Twitter), nesta sexta, Díaz respondeu que a atitude de Rubiales é inaceitável. "O governo deve agir e tomar medidas urgentes", afirmou a ministra. "Rubiales não pode continuar no cargo", declarou. O governo espanhol pode iniciar ainda nesta sexta o processo que culminará em seu afastamento.

O presidente da La Liga, Javier Tebas, também disse nesta sexta-feira que Rubiales tinha ofendido muitas pessoas e sugeriu que ele voltasse atrás e pedisse demissão, pouco depois do discurso. "A lista de mulheres 'ofendidas' por Luis Rubiales é longa, isso tem que acabar", escreveu na rede X.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchéz, já havia qualificado o gesto de "inaceitável" e a Fifa abriu um processo disciplinar contra o presidente da Federação espanhola na quarta-feira (23).

Após o beijo, Jenni Hermoso declarou em um vídeo publicado no Instagram que não "tinha gostado" do que aconteceu. Na terça-feira, ela pediu, através de seu sindicato, "medidas exemplares."

No mesmo dia, a Liga Profissional de Futebol Feminino divulgou um comunicado pedindo a demissão de Rubiales, qualificando sua atitude de "vergonha internacional sem precedentes para a marca Espanha, para o esporte espanhol e o futebol feminino mundial."

