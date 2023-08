MeToo do futebol espanhol: Rubiales é suspenso temporariamente pela Fifa em caso de beijo forçado

O comitê disciplinar da Fifa decidiu, neste sábado (26), suspender temporariamente de suas funções o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, após a emissão de um comunicado da entidade que chama de "mentiras" as acusações da jogadora Jenni Hermoso. A camisa 10 da seleção denunciou um beijo forçado de Rubiales na final da Copa do Mundo feminina no domingo (20).

No caso já apelidado de "#MeToo do futebol espanhol", a RFEF classificou de “mentirosas” as acusações levantadas contra seu presidente, e o órgão também anunciou ações judiciais para defender seu líder, cuja recusa em renunciar na sexta-feira (25) e seus ataques contra o “falso feminismo” geraram uma avalanche de críticas no mundo esportivo e político.

Sem a renúncia de Rubiales a suas funções, a Fifa anunciou em comunicado a decisão de seu comitê disciplinar de “suspender provisoriamente” o presidente da federação espanhola, que está no centro de uma crise sem precedentes no mundo do futebol feminino há diversos dias, depois do beijo forçado na jogadora Jenni Hermoso no pódio durante a entrega do troféu da Copa do Mundo Feminina.

A federação espanhola havia declarado mais cedo que iria “iniciar procedimentos legais” para defender a versão de Rubiales: “A RFEF e seu presidente irão provar todas as mentiras publicadas por qualquer pessoa em nome da jogadora ou por ela própria”, informou o órgão em comunicado na noite de sexta-feira.

A espanhola Jenni Hermoso, de 33 anos, publicou em suas redes sociais na sexta-feira que se sentiu "vulnerável e vítima de agressão" quando foi beijada por Rubiales, insistindo que esse beijo "não foi consensual".

Jogadoras se recusam a jogar

Poucas horas antes, Hermoso havia garantido, em um primeiro comunicado de imprensa do sindicato Futpro, que não havia consentido o beijo, desmantelando a defesa de Luis Rubiales.

A RFEF adicionou em seu comunicado quatro fotos que supostamente mostrariam que “os pés do presidente são ostensivamente levantados do chão pela ação da jogadora”, em ação que antecederia o beijo.

A federação também respondeu as 23 jogadoras da seleção espanhola, que anunciaram na sexta-feira que se recusariam a voltar a jogar na seleção da atual gestão da federação. Adicionando em seu comunicado um informe em que lembra que “a participação na seleção é uma obrigação de todas as pessoas (membros da federação) caso sejam convocadas”.

Uma Espanha machista

No cargo desde 2018, o dirigente do futebol espanhol contraatacou na sexta-feira, recusando-se a renunciar. O beijo teria sido “recíproco” e “consensual”, em sua opinião, em que ele teria tido permissão para fazê-lo. Ele alega estar sendo vítima de “falso feminismo”.

O ministro do Esporte espanhol, Miquel Iceta, disse também no sábado que o governo iria solicitar ao TAD (Tribunal Administrativo do Esporte) uma reunião na segunda-feira (28). “Se o TAD aceitar a reclamação do governo, suspenderemos imediatamente as funções de presidente da federação”, ele anunciou em entrevista ao diário El País.

O ministro lamentou ainda “um episódio que nos trouxe a imagem de uma Espanha machista”, enquanto o país é frequentemente apresentado como líder na luta contra a violência contra as mulheres.

Muitos atletas internacionais denunciaram o gesto, a atitude e os comentários de Rubiales desde o início do caso.

"Organização sexista e patriarcal"

No sábado, diversas jogadoras da seleção inglesa, adversária Espanha na final, denunciaram "as ações inaceitáveis ​​permitidas por uma organização sexista e patriarcal. Um ataque é um ataque e todos vimos a verdade!", elas destacam em um comunicado publicado no Facebook.

A lenda espanhola do basquete Pau Gasol também expressou seu apoio a Jenni Hermoso na rede social X (ex-Twitter).

Diversos clubes, jogadores e treinadores da Liga masculina também condenaram o comportamento do dirigente do futebol. O caso compromete a imagem do esporte do espanhol, ao mesmo tempo em que o país é candidato à organização do Mundial masculino de 2030 com Portugal e Marrocos, cuja entrega da candidatura está prevista para o final do próximo ano.

(Com informações do Le Parisien e da AFP)

