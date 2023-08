Três pilotos morrem em colisão acidental envolvendo duas aeronaves ucranianas

Três pilotos da Força Aérea Ucraniana, incluindo um oficial condecorado, morreram na sexta-feira (25) numa colisão entre duas aeronaves ucranianas, anunciaram as autoridades do país no sábado (26).

Este acidente representa um grande revés para Kiev, que procura obter aviões F-16 americanos para reforçar a sua frota, que data da era soviética, e avançar a sua contra-ofensiva contra o exército russo.

“Expressamos as nossas condolências às famílias das vítimas. Esta é uma perda dolorosa e irreparável para todos nós”, disse a Força Aérea Ucraniana em nota.

O acidente, qualificando como “terrível”, ocorreu na região de Zhytomyr, no norte da Ucrânia, e envolveu dois jatos de treinamento de combate L-39, conforme informações do comunicado, acrescentando que uma investigação está em andamento.

Um porta-voz da Força Aérea, Yuriy Ignat, disse que um dos pilotos mortos, Andrii Pilshchykov, conhecido pelo apelido de "Juice", era um jovem oficial com "super conhecimento e grande talento".

“Andrii Pilschykov dedicou a sua curta, mas muito brilhante vida à aviação de combate, sonhava em ver F-16 no céu ucraniano”, escreveu numa homenagem publicada nas redes sociais.

“Você foi mais que um amigo. Descanse em paz, você fez muito por nós”, acrescentou.

Rússia segue com ataques

Ainda neste sábado, a Rússia anunciou a derrubado dois drones ucranianos, um que se aproximava de Moscou e outro em uma região na fronteira com a Ucrânia, onde seis civis ficaram feridos, disseram o prefeito da capital e o Ministério da Defesa.

"Esta noite, as forças de defesa aérea destruíram um drone que se aproximava de Moscou, no distrito de Istrinskii", escreveu o prefeito Sergei Sobyanin no Telegram.

"Preliminarmente não houve vítimas ou danos. Os serviços de emergência estão trabalhando no local", acrescentou.

A defesa aérea russa também derrubou outro drone ucraniano na manhã de sábado no distrito de Shebekino, na região fronteiriça de Belgorod, de acordo com um comunicado do Ministério da Defesa russo.

Por volta das 03h00 (horário de Brasília), "uma tentativa do regime de Kiev de realizar um ataque terrorista com um drone contra locais em território russo foi frustrada", informou o ministério no Telegram.

A Rússia também acusou as forças ucranianas de bombardearem uma cidade na região de Belgorod, um ataque que as autoridades locais dizem ter ferido seis civis.

"As granadas de fragmentação visavam residências particulares" e uma loja na cidade de Urazovo, no distrito de Valuysk, escreveu no Telegram o governador da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov. Um dos feridos foi hospitalizado e está "em estado muito grave", disse ele.

A capital e outras regiões russas foram alvo de uma série de ataques de drones nos últimos dias. Na região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, as autoridades locais afirmaram que três civis foram mortos em um ataque de drone ucraniano na quarta-feira. Naquele mesmo dia, outro dispositivo semelhante colidiu com um arranha-céu no distrito financeiro de Moscou e quebrou uma janela, sem causar vítimas, segundo as autoridades.

Essa foi a sexta noite consecutiva em que a região de Moscou é atingida por drones.

(Com AFP)

