Justiça espanhola pode suspender Rubiales da federação de futebol por mais de três meses

A manutenção de Luis Rubiales no cargo de presidente da Federação Espanhola de Futebol está cada vez mais complicada. Na próxima segunda-feira (28), a justiça espanhola vai se reunir para avaliar o pedido do governo espanhol para a suspensão do executivo de futebol após forçar um beijo na boca da jogadora Jenni Hermoso. A punição pode ser mais longa do que a suspensão de 90 dias dada pela Fifa no último sábado.

O presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales AFP/File

Por: RFI

Publicidade Leia mais Após a suspensão de 90 dias dada pela Fifa (Federação Internacional do Futebol) de "toda atividade ligada ao futebol em nível nacional ou internacional", agora o futuro de Rubiales está nas mãos da Justiça. O Tribunal Administrativo Esportivo espanhol (TAD) vai se reunir nesta segunda (28) para analisar o pedido de suspensão das funções de Rubiales feito pelo governo espanhol. Segundo a imprensa espanhola, essa suspensão poderia durar bem mais que três meses, deixando-o fora do cargo enquanto o tribunal julga a denúncia de "infrações gravíssimas". "Nós pedimos que o TAD se reúna segunda. Se o TAD aceitar a denúncia do governo [contra Luis Rubiales], nós o suspenderemos imediatamente das suas funções como presidente", afirmou o ministro espanhol do Esporte, Miquel Iceta, em entrevista ao jornal El Pais. Conforme especialistas em direito do esporte, a lei espanhola prevê como sanções possíveis uma multa e a inegibilidade por um período de tempo de 2 a 15 anos. Até sexta-feira, o chefe do futebol espanhol acumulava quatro denúncias de agressão sexual contra ele por conta do beijo forçado na jogadora Jenni Hermoso. No entanto, como Hermoso não apresentou denúncia, os casos devem ser arquivados pela Justiça. Recusa de deixar o cargo Na sexta-feira, todos esperavam que Rubiales deixasse o cargo durante uma assembleia-geral extraordinária da Federação. No entanto, o presidente afirmou durante seu discurso que permaneceria na presidência apesar da polêmica e afirmou que o beijo foi "consentido". Depois do anúncio de Rubiales, 11 treinadores e membros das comissões técnicas ligadas a RFEF pediram demissão. Hermoso desmentiu esta versão em um comunicado divulgado na sexta-feira pela noite. "Eu me senti vulnerável e vítima de uma agressão, de um ato impulsivo, inapropriado e sexista", declarou a número 10. Enquanto Rubiales estiver suspenso da federação espanhola, o vice-presidente Pedro Rocha Junco assume interinamente suas funções. (Com informações da AFP) NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro Acompanhe todas as notícias internacionais baixando o aplicativo da RFI