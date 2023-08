Testes de DNA confirmam morte do líder do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin

A morte do chefe do grupo paramilitar russo Wagner, Yevgeny Prigozhin, cujo avião caiu na quarta-feira, 23 de agosto, na Rússia, foi confirmada por perícia genética, anunciou este domingo (27) o Comitê de Investigação russo.

“A perícia genética” realizada após o acidente ocorrido em 23 de agosto de 2023 na região de Tver “foi concluída”, indicou o Comitê de Investigação russo responsável pelas principais investigações no país. No relatório de conclusão, ficou estabelecido que as identidades das dez vítimas, cujos corpos foram encontrados após a queda, “correspondem à lista” dos passageiros e tripulantes do avião, entre os quais Prigozhin, esclareceu a Comissão de Investigação, sem mais detalhes.

Causas do acidente ainda desconhecidas

No entanto, os investigadores não deram nenhuma informação sobre as pistas examinadas. Não foi feita nenhuma menção às teses de que o acidente teria sido causado por uma bomba, por um míssil ou até mesmo por falha humana.

O jato particular que transportava Prigozhin e sua equipe de segurança caiu no final da tarde de quarta-feira na região de Tver, a noroeste de Moscou, levantando imediatamente suspeitas de um assassinato orquestrado pelo Kremlin.

Em Washington, Paris, Berlim ou Kiev, altos funcionários deram a entender que as suspeitas são do envolvimento direto do governo russo. Por outro lado, o Kremlin negou ter ordenado o assassinato de Yevgeny Prigozhin, qualificando estas insinuações como “especulação”.

