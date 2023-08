Reino Unido quer simplificar demissão de policiais que cometem abusos

O governo britânico anunciou na quinta-feira (31), a reforma dos procedimentos disciplinares para policiais na Inglaterra e no País de Gales. O ministro responsável pela aplicação da lei irá modificar a legislação para facilitar a destituição de agentes culpados de agressão ou má conduta, com o objetivo de limpar a polícia após vários escândalos.

A polícia britânica está no centro de diversas acusações de abuso sexual, assédio, violência, agressões e outros crimes.

Publicidade Leia mais

Com a correspondente da RFI em Londres, Émeline Vin

Todo policial considerado culpado por conduta criminosa ou má conduta grave será automaticamente demitido das forças de ordem do Reino Unido. O mesmo vale para aqueles que falharem nos procedimentos de verificação interna. Até então, mesmo que a maioria deles pedisse demissão ou se aposentasse antecipadamente, a exoneração não era automática.

Com esta reforma, os comissários e executivos da polícia passarão também a presidir os conselhos disciplinares dos profissionais acusados ​​de serem “corruptos”. Isto no lugar de advogados independentes, considerados muito tolerantes, e com o número de demissões decrescente.

Os sindicatos denunciam procedimentos disciplinares falsos e “pré-definidos”. Mas esta mudança foi exigida pelo chefe do Met, a polícia de Londres, num momento em que a polícia perde cada vez mais a confiança dos cidadãos.

Nos últimos anos, vários casos mancharam a reputação da polícia, como o rapto, estupro e assassinato de um londrina pelo agente Wayne Couzens e a condenação do agente David Carrick por quase uma centena de agressões, na sua maioria sexuais. Os dois homens já haviam sido denunciados diversas vezes, mas a polícia não tomou medidas punitivas.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro