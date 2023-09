Canal da Mancha registra chegada de 872 migrantes em um único dia, um novo recorde em 2023

As autoridades britânicas registraram 872 chegadas de migrantes que cruzaram o Canal da Mancha em pequenos barcos apenas no sábado (2), um recorde desde o início do ano devido ao clima favorável.

Migrantes usando coletes salva-vidas tentam cruzar o Canal da Mancha vindos da França, em 15 de março de 2022 (Imagem ilustrativa). © Sameer al-Doumy / AFP

Publicidade Leia mais Ao todo, mais de 21 mil pessoas chegaram ao Reino Unido desta forma desde o início de 2023, um número que sugere uma ligeira queda no ritmo face às mais de 45 mil chegadas contabilizadas no ano passado, de acordo com o relatório diário publicado pelo Governo. O verão continua a ser o período mais favorável para estas perigosas travessias, e o mês de agosto registou um recorde mensal, com mais de 5,3 mil pessoas chegando em cerca de uma centena de pequenas embarcações. O assunto é delicado para o governo conservador de Rishi Sunak, que fez da luta contra esta imigração ilegal uma das suas prioridades. Apesar da legislação mais dura, que proíbe agora os migrantes que chegaram ilegalmente a solo britânico de solicitar asilo, o Governo está se empenhando para conter este fenômeno que explodiu nos últimos anos, com diversos casos de naufrágios causando centenas de mortes. Ruanda O Governo britânico também planeja expulsar migrantes para seus países de origem ou países terceiros, como o caso de Ruanda, um projeto que foi bloqueado nos tribunais. Mais de 100 mil pessoas atravessaram o Canal da Mancha em pequenos barcos provenientes da França desde que o Reino Unido começou a contabilizar estas chegadas, em 2018. A maioria dos migrantes pede o direito a asilo, o que levou a congestionamentos no sistema de recepção e processamento destes pedidos, com mais de 175 mil pessoas aguardando uma decisão apenas no final de junho. (Com informações da AFP)